Здравое зерно

В четырех областях Центрального Черноземья средняя цена пшеницы третьего класса (используется для муки) за неделю с 11 по 18 сентября выросла на 1,6%, начав отыгрывать падение августа, следует из данных «Прозерно». Пшеница четвертого класса (тоже продовольственная, но требования к качеству ниже), напротив, в среднем, подешевела, как и фуражная пшеница и ячмень, предназначенные для кормов. Наибольший рост цены третьего класса отмечен в Белгородской области — на 13,8%. Эксперты связывают диамику со спросом в России и оставшимися, хоть и не в прежнем виде, экспортными возможностями.

Цены на пшеницу в Черноземье показали разнонаправленную динамику в зависимости от класса качества

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным аналитиков «Прозерно», в выделяемой ими зоне Центрального Черноземья (Белгородская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области) за неделю с 11 по 18 сентября средняя стоимость пшеницы третьего класса выросла на 1,6%, до 9,8 тыс. руб. за т — после заметного падения в августе. Приведенные ниже средние показатели относятся к этой зоне, а региональные данные — ко всем шести областям Черноземья.

Больше всего цена выросла в Белгородской области — на 13,8%, до 10,75 тыс. руб. за т. В Тамбовской области средняя стоимость увеличилась на 4,3%, до 9,65 тыс. руб., в Орловской — на 3,6%, до 10,2 тыс. руб. В Курской области стоимость не изменилась и составила 10,2 тыс. руб. В Воронежской области цена снизилась на 4,2%, до 9,2 тыс. руб., в Липецкой — на 6,9%, до 9,45 тыс. руб.

В той же зоне средняя цена пшеницы четвертого класса снизилась на 1,8%, до 8,3 тыс. руб. за т. Сильнее всего — в Воронежской области, на 10,3%, до 7,4 тыс. руб. за т. В Тамбовской области снижение составило 5,3%, до 8 тыс. руб., в Курской — 0,5%, до 9,2 тыс. руб. В Белгородской области цена выросла на 6%, до 8,9 тыс. руб., в Орловской — на 2,4%, до 8,6 тыс. руб., в Липецкой — на 2,3%, до 8,85 тыс. руб.

Средняя цена фуражной пшеницы в зоне Центрального Черноземья снизилась на 3,4%, до 7,4 тыс. руб. за т. Наиболее заметно — в Воронежской области, на 14,6%, до 7 тыс. руб. за т. В Белгородской области фуражная пшеница подешевела на 4,7%, до 8,1 тыс. руб., в Орловской — на 1,2%, до 8,1 тыс. руб. В Тамбовской области цены, напротив, выросли на 2,8%, до 7,3 тыс. руб., в Липецкой — на 2,6%, до 7,8 тыс. руб. В Курской области цены остались без изменений на уровне 8,6 тыс. руб.

Средняя стоимость фуражного ячменя в этой зоне сократилась на 4,7%, до 7,8 тыс. руб. за т. Наиболее заметное падение зафиксировано в Тамбовской области — на 10,1%, до 7,55 тыс. руб. В Белгородской области ячмень подешевел на 8,7%, до 7,9 тыс. руб., в Курской — на 5,2%, до 8,2 тыс. руб., в Липецкой — на 2,5%, до 7,8 тыс. руб., в Орловской — на 1,2%, до 8,3 тыс. руб. В Воронежской области стоимость, напротив, выросла на 3,3%, до 7,8 тыс. руб.

Средняя цена фуражной кукурузы в зоне Центрального Черноземья на 18 сентября составила 12,4 тыс. руб. за т. В Тамбовской области за неделю цена снизилась на 11,7%, до 12,1 тыс. руб., в Липецкой — на 3,1%, до 12,6 тыс. руб. В Курской и Орловской областях цены не изменились и составили 11,2 тыс. и 11,4 тыс. руб. соответственно. В Белгородской и Воронежской областях на 18 сентября цены составили 13,75 тыс. и 11,3 тыс. руб. за т соответственно (котировки на 11 сентября в данных «Прозерно» не приводятся).

Падение цен на российское зерно и сокращение его экспорта фиксируются со второй половины июля на фоне вывода из строя терминалов в портах Черного и Азовского морей. По прогнозу «Совэкона», в сентябре экспортные поставки российской пшеницы составят 1,8–2,3 млн т, сократившись на 52,1–62,5% к аналогичному периоду прошлого года. В Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сложностей с вывозом зерна. Такой режим действует и в Краснодарском крае. Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», власти большинства областей Черноземья не планировали вводить режим ЧС.

Учредитель группы компаний «Тамбовагропромхимия» Валерий Солопов в беседе с «Ъ-Черноземье» отметил, что лишь частично согласен с данными «Прозерно» о росте цен на пшеницу третьего класса. Устойчивость ее цены он объясняет спросом со стороны мукомольных предприятий:

«Третий класс — это пшеница с высоким содержанием протеина и клейковины, она идет не на экспорт, а на мукомольные предприятия».

«Раньше зерно из центра везли на юг, в порты, и цена здесь формировалась как портовая за вычетом логистики. Сейчас экспорт через южные терминалы сократился, и больше зерна пытаются везти обратно в центр. Центральные мукомолы фактически работают на всю Россию, и спрос на качественное сырье для муки у них сохраняется. Именно поэтому третий класс в Черноземье держится или даже растет на фоне падения остальных. При этом общая тенденция остается негативной»,— пояснил господин Солопов.

Заметное падение цен на фуражный ячмень в Тамбовской области бизнесмен связывает с тем, что регион «традиционно ориентирован на экспортные культуры»:

«Фуражный ячмень в значительной степени шел на экспорт. Когда экспортные каналы сократились, он оказался наименее востребован на внутреннем рынке: мукомолы его не перерабатывают, а внутренний спрос не может быстро поглотить такие объемы».

Иное объяснение подорожания качественной пшеницы с содержанием белка выше 11,5% дает специалист по международной логистике Тисер Альнасер. Он связывает его с высокими ценами на пшеницу за границей. «Многие предприниматели в России начали активно закупать зерно и закладывать его на хранение в ожидании стабильного экспорта»,— замечает эксперт.

По его словам, из-за высоких зарубежных цен активизировался экспорт через Каспийское море, что способствует росту цен на качественную пшеницу в Центральном Черноземье, в том числе в Тамбовской области, и других регионах, расположенных ближе к Астрахани.

«Логистика остается дорогой, но цены за границей все равно позволяют экспортировать зерно»,— говорит господин Альнасер.

По словам господина Альнасера, мировой спрос сейчас сосредоточен на пшенице с содержанием белка 12% и выше, тогда как внутренний рынок России не может принять весь объем производимого фуражного зерна. Эксперт считает, что цены на фуражное зерно будут снижаться, однако при росте зарубежного спроса на него российские бизнесмены могут снова начать закупать его и закладывать на хранение.

Егор Якимов