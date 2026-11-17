Господин Большаков отмечает, что рыночная конъюнктура может измениться. «Сейчас рынок тяжелый, жилье плохо продается. Но это синусоида: то жирные годы, то более тяжелые. Проект будет реализовываться в районе десяти лет — за это время многое изменится, и, вполне вероятно, экономика оттает. Тем более такие фирмы, как "Выбор", с их объемно-блочным домостроением и заводами, вынуждены брать землю по любой цене. Им нужно загружать мощности и коллектив. Если они не будут этого делать — они не будут жить»,— резюмировал он.