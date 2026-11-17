«Выбор» пал на студгородок
Застройщик обошел конкурентов в аукционе на развитие территории студенческого общежития ВГТУ за 855,9 млн рублей
Право на застройку бывшего студенческого городка Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) на Московском проспекте получила местная ГК «Выбор». Компания предложила за участок площадью 15,7 га 855,9 млн руб., обойдя пятерых конкурентов, в том числе структуры ГК «Развитие» и «Энко». В ходе торгов первоначальная цена выросла в шесть раз. Проект предполагает строительство до 150 тыс. кв. м жилья, детских садов и школы. Совокупные вложения в него эксперты предварительно оценивают в 14–19,5 млрд руб. Они обращают внимание на то, что застройщику предстоит возводить жилой квартал 13 лет и что конъюнктура рынка за это время может измениться.
Победителем аукциона «Дом.РФ» на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) на Московском проспекте, 179 стала компания ООО СЗ «Выбор-Запад», входящая в группу компаний бывшего депутата воронежской облдумы Александра Цыбаня. Итоги торгов подведены 13 ноября, следует из документации. За право реализовать проект боролись шесть компаний, в том числе структуры ГК «Развитие» Сергея Гончарова ООО СЗ «ГК Развитие 1» и ООО СЗ «ГК Развитие 2», ООО СЗ «Инстеп.Скандинавия», входящая в периметр тюменской ГК «Энко», а также ООО СЗ «Новый Посад» и ООО СЗ «Ремстрой», связанные с Домостроительным комбинатом, председателем совета директоров которого является экс-сенатор и депутат облдумы Сергей Лукин.
Начальная цена права на заключение договора составляла 136,9 млн руб., шаг аукциона — 4,1 млн руб. В ходе торгов стоимость выросла более чем в шесть раз.
«Выбор-Запад» предложил 855,9 млн руб., всего на 5 млн руб. больше, чем ООО СЗ «ГК Развитие 1», чья ставка составила 851,7 млн руб. ООО СЗ «Инстеп.Скандинавия» остановилось на 802,5 млн руб. Остальные участники предложили существенно меньше: «Новый Посад» — 247,9 млн руб., «ГК Развитие 2» — 198,6 млн руб., «Ремстрой» — 141,1 млн руб.
Ранее земля находилась в федеральной собственности и использовалась Воронежским государственным техническим университетом, но в июле была передана «Дом.РФ». «Ъ-Черноземье» направил запрос в «Развитие» и ВГТУ для уточнения подробностей. Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин не взял трубку, а в пресс-службе девелопера «пока не могут ответить».
ГК «Выбор» — один из крупнейших застройщиков региона. По данным ЕИСЖС, группа сдала 97 домов общей жилой площадью 1,25 млн кв. м. В их числе отдельные объекты в жилых комплексах «Озерки» и «Счастье», микрорайоне «Яблоневые сады» и ЖК «Май». Строятся еще 11 домов общей площадью 126,8 тыс. кв. м со сроками ввода с 2026 по 2029 год.
Договор аренды территории заключат на 13,5 года, или 162 месяца. Арендная плата установлена в размере 870 руб. за 1 кв. м в год. В течение двух лет застройщик должен разработать документацию по планировке территории, а за 2,5 года — получить разрешение на строительство первого объекта. Площадь жилья в проекте должна составить от 120 тыс. до 150 тыс. кв. м.
Помимо жилых домов, «Выбор-Запад» обязан построить отдельно стоящий детский сад на 300 мест и встроенно-пристроенные дошкольные учреждения еще на 150 мест. Школа на 1,6 тыс. учеников также предусмотрена проектом, но ее строительство будет финансироваться из бюджета.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», под КРТ отведена территория площадью 157,4 тыс. кв. м (15,7 га) вдоль Московского проспекта. Она включает десять земельных участков, девять из которых ранее предназначались для размещения учебных корпусов и общежитий ВГТУ. Еще один участок предусмотрен для физкультурно-оздоровительных сооружений — стадионов, спортивных площадок и бассейнов.
Крупнейший участок площадью 8,4 га расположен по адресу: Московский проспект, земельный участок 181/1. В его границах проходят сети теплоснабжения и объекты электроэнергетики. На другом крупном участке площадью 35,2 тыс. кв. м, расположенном по адресу Московский проспект, 177/1, находится насосная станция площадью 85,1 кв. м. Ее застройщику предстоит снести за свой счет. По данным ВГТУ, объект длительное время не эксплуатировался, находится в неудовлетворительном состоянии и не подлежит восстановлению. Кроме того, на участке расположен неразграниченный земельный участок с трансформаторной подстанцией. Часть земли предназначена для обеспечения доступа к основной застройке: на нескольких участках находятся сети теплоснабжения и канализации.
В документации зафиксировано самовольное занятие третьими лицами частей двух участков площадью 194 и 1 733 кв. м. На них размещены постройки, ограждения и автомобильная парковка. Еще одно ограничение связано с расположением в трех приаэродромных зонах — «Чертовицкое», «Придача» и «Балтимор».
Глава воронежской строительной ГК «БИК» Дмитрий Большаков оценивает инвестиции в проект примерно в 19,5 млрд руб., исходя из того, что застройщик выберет максимально допустимый объем жилья. По его мнению, девелоперу экономически выгодно использовать участок с наибольшей плотностью застройки: «Застройщик всегда старается построить как можно дешевле, продать как можно дороже. Точную же себестоимость строительства назвать невозможно, любая цифра будет лукавой».
Стоимость приобретения права на КРТ он считает приемлемой: «Взяли участок экономически выгодно — 855 млн руб. — это, в принципе, нормально. В пересчете на квадратный метр это будет примерно 7 тыс. руб.».
По его словам, не все участники рынка готовы единовременно потратить такую сумму, причем перечислить ее необходимо в течение месяца. Его расположение он назвал выгодным.
Господин Большаков отмечает, что рыночная конъюнктура может измениться. «Сейчас рынок тяжелый, жилье плохо продается. Но это синусоида: то жирные годы, то более тяжелые. Проект будет реализовываться в районе десяти лет — за это время многое изменится, и, вполне вероятно, экономика оттает. Тем более такие фирмы, как "Выбор", с их объемно-блочным домостроением и заводами, вынуждены брать землю по любой цене. Им нужно загружать мощности и коллектив. Если они не будут этого делать — они не будут жить»,— резюмировал он.
Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова предварительно оценивает затраты в 14–18 млрд руб. По ее словам, основная статья расходов — строительство жилья. При площади квартир 120–150 тыс. кв. м и ориентировочной стоимости строительства 91,6 тыс. руб. за квадратный метр затраты на жилую часть могут составить около 11–13,7 млрд руб. К ним добавятся 855,9 млн руб. за право заключения договора, расходы на подготовку территории, инженерную инфраструктуру и строительство дошкольных учреждений. При ставке 870 руб. за квадратный метр в год платежи за 13,5 лет могут достигнуть примерно 1,85 млрд руб., если начислять их на всю площадь территории в течение всего срока. Однако, подчеркивает госпожа Владимирова, такой расчет условен.
«Мы рассматриваем ситуацию "в вакууме", то есть без учета обстоятельств, которые могут возникнуть в процессе. Фактически же расходы будут зависеть от графика освоения участков и, конечно, инфляции, поскольку сроки очень и очень внушительные, а за всю историю человечества строительство ни разу не дешевело»,— отмечает эксперт.