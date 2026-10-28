Автоупрощенка с оговорками

Старший юрист налоговой практики юридической компании «Центральный округ» Анна Калачева отмечает, что АУСН может быть интересна небольшому бизнесу с высокой официальной заработной платой. Но на обычной УСН страховые взносы уменьшают налог либо включаются в расходы. Поэтому прибавить всю их сумму к предполагаемой экономии нельзя: нужно сравнивать итоговые платежи. Обратная сторона режима — повышенные ставки: 8% с доходов или 20% с разницы между доходами и расходами. «Принятие решения о переходе следует начинать с расчетов. Бизнес оценивает рентабельность, расходы на работников, движение денежных средств по месяцам и запас до лимита годового дохода в 60 млн руб.»