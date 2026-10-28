Автоупрощенка с оговорками
Орловские и белгородские предприниматели активнее всех в Черноземье интересовались новым режимом
С 1 февраля по 1 сентября 2026 года на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) перешли 18,7 тыс. организаций и ИП Черноземья. По данным «СПАРК-Интерфакс», больше всего переходов зафиксировано в Орловской области — 6,1 тыс. и Белгородской — 5,6 тыс. В Курской и Тамбовской областях их значительно меньше — 1,2 тыс. и 1 тыс. соответственно. Эксперты связывают разницу с плотностью предпринимательской среды, отраслевой спецификой и сроками присоединения регионов к эксперименту. При этом ФНС обсуждает подготовку концепции единого переходного спецрежима.
По состоянию на 1 февраля 2026 года АУСН применяли 10,3 тыс. налогоплательщиков Черноземья, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». За следующие семь месяцев на режим перешли еще 18,7 тыс. организаций и ИП, зарегистрированных до 1 февраля и ранее не применявших АУСН. Среди них 14,7 тыс. организаций и 4 тыс. ИП. Их доли — около 79% и 21% соответственно.
АУСН действует в экспериментальном режиме до 31 декабря 2027 года практически во всех регионах России. Налог автоматически рассчитывает ФНС по данным банков, касс и личного кабинета налогоплательщика. Отчетности меньше, основные страховые взносы платить не нужно, но взносы на травматизм сохраняются. Применять режим могут организации и ИП с годовым доходом до 60 млн руб. и численностью работников не более пяти человек при соблюдении других установленных требований.
С 1 января 2025 года субъекты РФ получили возможность присоединяться к эксперименту. В тот же день режим заработал в Воронежской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Белгородская область подключилась 1 февраля 2025 года, Курская — 1 января 2026 года. Теперь АУСН действует во всем Черноземье.
За эти семь месяцев в Орловской области режим выбрали 6,1 тыс. налогоплательщиков, из которых около 5 тыс. юрлиц и 1,1 тыс. ИП.
В Белгородской области к системе присоединились 5,6 тыс. налогоплательщиков — 4,6 тыс. юрлиц и 1050 ИП.
В Воронежской области на АУСН перешли 2,6 тыс. налогоплательщиков, в том числе 1,9 тыс. организаций и 646 ИП.
В Липецкой области режим выбрали 2,3 тыс. налогоплательщиков — 1,6 тыс. юрлиц и 671 ИП.
В Курской области на АУСН перешли 1,2 тыс. налогоплательщиков: 836 юрлиц и 327 ИП.
В Тамбовской области к системе присоединились 1 тыс. налогоплательщиков, в том числе 794 организации и 213 ИП.
«Относительно низкие значения могут быть связаны с меньшей плотностью предпринимательской среды, особенностями отраслевой структуры экономики либо с недостаточной информированностью бизнеса о преимуществах АУСН. Для Курской области дополнительным фактором выступает позднее подключение к эксперименту — регион присоединился к нему лишь с 1 января этого года, что объективно ограничило временной горизонт для вовлечения субъектов бизнеса в новый налоговый режим»,— пояснили аналитики «СПАРК-Интерфакс» «Ъ-Черноземье».
Старший юрист налоговой практики юридической компании «Центральный округ» Анна Калачева отмечает, что АУСН может быть интересна небольшому бизнесу с высокой официальной заработной платой. Но на обычной УСН страховые взносы уменьшают налог либо включаются в расходы. Поэтому прибавить всю их сумму к предполагаемой экономии нельзя: нужно сравнивать итоговые платежи. Обратная сторона режима — повышенные ставки: 8% с доходов или 20% с разницы между доходами и расходами. «Принятие решения о переходе следует начинать с расчетов. Бизнес оценивает рентабельность, расходы на работников, движение денежных средств по месяцам и запас до лимита годового дохода в 60 млн руб.»
«Для одних это позволяет сократить издержки, для других оказывается слишком дорогим»,— поясняет госпожа Калачева.
Эксперт привела пример: если за месяц компания получила доход в 1 млн руб., а учитываемые расходы составили 950 тыс. руб., налог по ставке 20% равен 10 тыс. руб. Однако заплатить придется 30 тыс. руб. — минимальный налог, составляющий 3% дохода при объекте «доходы минус расходы».
Отдельные трудности возникают при работе с маркетплейсами, обращают внимание аналитики «СПАРК-Интерфакс». В доходах учитывается полная выручка от продажи, включая удержанную комиссию площадки. Если маркетплейс не передает данные в ФНС, предприниматель обязан самостоятельно внести сумму комиссии в личный кабинет АУСН до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
Эксперт по налоговому законодательству Сергей Кудинов добавил, что существенное преимущество АУСН — освобождение от взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
«На "автоупрощенке" по этим видам действует нулевой тариф — не уплачиваются ни взносы за работников, ни фиксированные взносы "за себя" для ИП»,— отметил он.
Господин Кудинов также обратил внимание на обсуждение переходного режима для пользователей АУСН. В октябре представитель ФНС сообщил о планах подготовить его концепцию к концу 2026-го — началу 2027 года. Речь идет о разработке предложений, а не о принятом решении отменить АУСН в эти сроки. «Поэтому посмотрим, что будет»,— сказал эксперт.