Сейчас главная задача на полях — бесперебойная доставка сырья на переработку. На сахарные заводы и свеклоприемные пункты уже вывезено более 2 миллионов тонн корнеплодов, что составляет около 70% от запланированного объема. Чтобы сохранить качество свеклы до переработки, в хозяйствах организовано хранение на перевалочных площадках и в полевых кагатах. Специалисты полностью завершили укрытие кагатов специальными защитными материалами, и теперь урожай в них находится под надежной защитой от перепадов температур и вымерзания.