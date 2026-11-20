Специалисты ГК «Продимекс» завершили уборочную кампанию 2026
В хозяйствах ГК «Продимекс» в Воронежской области завершились основные полевые работы. Аграрии в полном объеме выполнили план по осенней подготовке почвы — глубокорыхлению и вспашке, и сосредоточились на логистике выращенного урожая сахарной свеклы, защите озимых и подготовке к будущему сельскохозяйственному сезону.
Сейчас главная задача на полях — бесперебойная доставка сырья на переработку. На сахарные заводы и свеклоприемные пункты уже вывезено более 2 миллионов тонн корнеплодов, что составляет около 70% от запланированного объема. Чтобы сохранить качество свеклы до переработки, в хозяйствах организовано хранение на перевалочных площадках и в полевых кагатах. Специалисты полностью завершили укрытие кагатов специальными защитными материалами, и теперь урожай в них находится под надежной защитой от перепадов температур и вымерзания.
Параллельно агрономические службы компании провели масштабный мониторинг посевов озимой пшеницы, которая в этом сезоне занимает свыше 100 тысяч гектаров. Состояние всходов специалисты оценивают, как удовлетворительное: более 80% посевов уже вошли в оптимальную для зимовки фазу начала кущения (3–4 листа). В ходе обследования полей агрономы оперативно выявили локальные очаги озимой совки и провели внеплановые защитные обработки, не дав вредителю нанести ущерб будущему урожаю.
В настоящий момент активно формируется база под посевную кампанию 2027 года. Хозяйства в полном объеме заготовили собственный семенной материал на следующий производственный год, а также сформировали страховой фонд яровых зерновых культур и резервный фонд семян сои. Сейчас на токах идет сортировка семенного материала, а в лабораториях оценка посевных качеств полученных семян. Одновременно ведется активная закупка семян технических и зерновых культур для весенней кампании, начато контрактование средств защиты растений, а остатки препаратов переведены на зимнее хранение. Склады удобрений также прошли плановую ревизию и находятся в удовлетворительном состоянии.
Большое внимание уделяется и технической готовности к будущему сезону: инженеры проводят плановую дефектовку сельхозмашин, идет обслуживание агрометеостанций, чтобы к новому сезону система погодного мониторинга работала бесперебойно.
Отдельной частью работы в 2026 году стали демонстрационные испытания. В течение сезона на полях компании тестировали новые сорта зерновых и гибриды технических культур, оценивали эффективность различных средств защиты растений, а также сравнивали в работе почвообрабатывающие орудия и сеялки. Именно результаты этих полевых опытов легли в основу заявок на закупку семян и техники на предстоящий год. Сейчас специалисты агрономического департамента завершают детальное планирование производственной программы 2027 года, чтобы в новом сезоне вновь показать стабильно высокие результаты.