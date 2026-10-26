«Родные берега. День добрых дел»: мальков толстолобика выпустили в пруд-охладитель Нововоронежской АЭС

Особенностью зарыбления в этом году стало участие в мероприятии воспитанников детского сада №5, учащихся школы №2 г. Нововоронежа и детей из детского образовательного центра «Юла» г. Россоши. В рамках акции «Родные берега. День добрых дел» сотрудники Нововоронежской АЭС, представители Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, нововоронежского рыбопитомника, Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского на профориентационном занятии рассказали ребятам об обитателях пруда-охладителя, после чего дети выпустили в водоем 60 мальков карпа, сазана, толстолобика, карася.