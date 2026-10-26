«Родные берега. День добрых дел»: мальков толстолобика выпустили в пруд-охладитель Нововоронежской АЭС
Это часть природоохранных мероприятий Росатома
23 октября 2026 года в пруд-охладитель энергоблока №5 Нововоронежской АЭС (входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»), предназначенный для охлаждения конденсаторов турбин и теплообменного оборудования, атомщики выпустили 6 тонн молоди белого и пестрого толстолобика, в общей сложности около 70 тыс. мальков.
Зарыбление снижает количество фитопланктона, предотвращает «цветение воды», помогает поддерживать экологический баланс. Это важно не только с точки зрения экологии, но и для надежной работы оборудования АЭС.
«В выборе оптимальных видов рыбы и объемов зарыбления мы опираемся на результаты регулярного биолого-химического мониторинга и рекомендации специалистов. В этом году мы выпускаем толстолобика, это вид растительноядных рыб, который эффективнее всего справляется с биопомехами. Белый толстолобик поглощает фитопланктон, пестрый толстолобик — зоопланктон»,— рассказал и.о. начальника отдела охраны окружающей среды НВ АЭС Александр Димитряйчев.
Процедура прошло в два этапа. В местном рыбопитомнике отобрали активного малька массой от 100 до 300 грамм. Такой размер гарантирует успешную адаптацию и высокую выживаемость рыбы в новых условиях. Специалисты цеха обеспечивающих систем и отдела охраны окружающей среды НВ АЭС проверили ветеринарные документы на рыбу, подтверждающие хорошее физиологическое состояние толстолобика и отсутствие травм.
Рыбу к пруду-охладителю привезли на специальном транспорте с изотермическими емкостями, позволяющем сохранить оптимальные условия для молоди. Через специальный рукав сеголеток выпустили в пруд-охладитель.
«Осень — оптимальное время для зарыбления. Летом вода может прогреваться выше 30 градусов, что опасно для молоди, а весной малек еще недостаточно подрос. Осенью температура воды держится на уровне 16-17 градусов, и это наиболее комфортные условия для адаптации рыбы»,— пояснил генеральный директор нововоронежского рыбопитомника Максим Ахтямов.
Особенностью зарыбления в этом году стало участие в мероприятии воспитанников детского сада №5, учащихся школы №2 г. Нововоронежа и детей из детского образовательного центра «Юла» г. Россоши. В рамках акции «Родные берега. День добрых дел» сотрудники Нововоронежской АЭС, представители Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, нововоронежского рыбопитомника, Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского на профориентационном занятии рассказали ребятам об обитателях пруда-охладителя, после чего дети выпустили в водоем 60 мальков карпа, сазана, толстолобика, карася.
«Я знаю, что атомная станция вырабатывает электричество и свет. А рыбка ей нужна для того, чтобы чистить пруд», — поделился мыслями школьник из Россоши Матвей Кириленко.
«Подобные акции имеют важное значение для экологического благополучия территории и формирования ответственного отношения к природе у подрастающего поколения. Ребята смогли не только получить ценные знания, но и на практике внести свой вклад в сохранение местной экосистемы», — рассказала координатор по устойчивому развитию и корпоративному добровольчеству НВ АЭС Ольга Романова.
Зарыбление специалисты Нововоронежской АЭС проводят с 2012 года. За это время в пруд-охладитель выпустили почти 100 тонн мальков разных видов рыб. Сейчас в нем обитают тилапия, амурский чебачок, уклея, карась, толстолобик, сазан, карп, сом, лещ, белый амур.