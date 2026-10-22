Вложениям ослабили хватку
В Воронежской области упростили механизм поддержки особо значимых инвестпроектов
Воронежская облдума смягчила условия возврата господдержки для инвесторов, чьи особо значимые проекты не достигли целевых показателей в последний год реализации. Принятые поправки предусматривают частичный возврат полученной поддержки вместо полного и сокращение числа обязательных показателей бизнес-плана. Депутаты рассчитывают, что изменения помогут учесть объективные сложности бизнеса. Эксперты отмечают снижение рисков для компаний, но обращают внимание на порядок применения новых правил.
Депутаты воронежской облдумы приняли поправки в региональный закон о поддержке инвестиционной деятельности на пленарном заседании, которое посетил корреспондент «Ъ-Черноземье». Изменения касаются проектов из перечня особо значимых для региона. При недостижении минимальных значений основных показателей бизнес-плана за последний год реализации проект исключат из этого списка. При этом договор о господдержке по данному основанию не будут расторгать в одностороннем порядке. Вместо возврата всей полученной за годы реализации помощи предусмотрен частичный — пропорционально недостигнутым значениям.
Вместе с тем возможность одностороннего расторжения договора сохраняется. Поправки предусматривают такое основание, как неуплата инвестором налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, выявленная при контроле за исполнением соглашения. Парламентарии также упростили мониторинг проектов.
Поправки сокращают количество обязательных показателей бизнес-плана с пяти до трех: из списка исключаются среднесписочная численность работников и выручка от реализации товаров или услуг.
Контроль сохраняется по объему инвестиций в основной капитал, налоговым платежам в консолидированный бюджет области и среднемесячной заработной плате.
Министр экономического развития Воронежской области Людмила Запорожцева в ходе обсуждения отметила, что изменения позволят снизить административную нагрузку на бизнес и урегулировать вопрос расторжения договоров о господдержке. «Нашей задачей остается сохранение действующих в регионе инвестиционных площадок и формирование благоприятных условий для создания новых производств. С учетом изменений инвесторам станет проще формировать отчет о ходе реализации особо значимых проектов»,— пояснила госпожа Запорожцева.
Председатель воронежской облдумы Юрий Матузов на пресс-подходе рассказал, что поправки направлены на «послабление части критериев, по которым в нынешнее непростое время оценивают деятельность инвесторов». «Мы подчеркиваем тем самым, что экономика — один из приоритетных вопросов для региона и что Воронежская область готова предоставить все преференции для инвесторов»,— заявил господин Матузов.
Он добавил, что механизм поддержки «стал более гибким»:
«Мы не отказываемся от контроля, а делаем акцент на реальный вклад проекта в экономику. Инвестор должен знать, что регион готов идти навстречу, если у проекта возникают объективные трудности».
На заседании перечень особо значимых пополнили еще тремя проектами. Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», речь идет о производстве пищевых эмульгаторов ГК «Эфко» в Каменском районе, заводе АО «Воронежсинтезкаучук» (входит в «Сибур») по выпуску катализатора н-бутиллития в Воронеже и мельничном комплексе ООО «Кардаильский мукомольный завод» в Поворинском районе. Катализатор используется в производстве полимеров. По уточненным данным облдумы, представленным на заседании, общий объем инвестиций в эти проекты превысит 10 млрд руб.
В июле депутаты воронежской облдумы уже принимали закон, смягчающий требования к инвесторам. Тогда с двух до трех последовательных лет увеличили период невыполнения минимальных значений показателей бизнес-планов, после которого допускается одностороннее расторжение договора о господдержке. В региональном минэкономразвитии объясняли отставание ряда проектов по объему инвестиций высокой ключевой ставкой ЦБ.
Доцент кафедры финансов и кредита экономического факультета ВГУ, экс-управляющий филиалом банка «Открытие» в Воронеже Валерий Жировов считает принятые послабления шагом в правильном направлении:
«В современных условиях, конечно, все столкнулись с тем, что полный набор требований, который обычно предъявляется к инвестору, выполнить практически невозможно — в связи со сложной экономической ситуацией».
«Остается надеяться, что данные поправки помогут сохранить инвестиционную активность хотя бы на том уровне, который есть сейчас»,— отмечает господин Жировов.
При этом ученый полагает, что исключение численности сотрудников из обязательных показателей может негативно повлиять на экономику региона: «Это плохо, так как здесь речь заходит и о будущих налогах, и о занятости людей. Но отсутствие этого пункта, наверное, не самое ужасное, что может быть».
По мнению партнера экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, изменения могут снизить риск крупных потерь для бизнеса при отклонении от первоначального плана и облегчить принятие решения о запуске капиталоемкого проекта. Исключение среднесписочной численности сотрудников и выручки из обязательных показателей, по его оценке, также снимает ограничения для автоматизированных производств. «В целом поправки могут повысить привлекательность региона для инвесторов, хотя многое будет зависеть от порядка их применения»,— замечает эксперт.
Управляющий партнер консалтингового агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева обращает внимание на роль договорных условий при возврате бюджетных средств в случае недостижения показателей проекта. По ее оценке, индивидуальный подход с учетом отраслевой принадлежности позволит сохранить гибкость механизма и контроль властей.
«Впрочем, этот же фактор можно оценить и как минус, так как растет риск размывания ответственности в случае мягких или неясных формулировок»,— добавляет госпожа Косарева.
Эксперт по развитию стартап-проектов госкорпорации «Ростех» Андрей Коновалов напоминает, что по итогам 2025 года инвестиции в основной капитал Воронежской области сократились на 11% против 2,3% в целом по России. На этом фоне, по мнению господина Коновалова, принятые изменения направлены на поддержку и сохранение действующих инвесторов. «Многие инвесторы сейчас объективно пересматривают планы, приостанавливают или сокращают проекты. Поэтому в условиях СВО и сложной общеэкономической ситуации важно не допустить дальнейшего сокращения капитальных вложений»,— резюмирует господин Коновалов.