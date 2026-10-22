Вложениям ослабили хватку

Депутаты воронежской облдумы приняли поправки в региональный закон о поддержке инвестиционной деятельности на пленарном заседании, которое посетил корреспондент «Ъ-Черноземье». Изменения касаются проектов из перечня особо значимых для региона. При недостижении минимальных значений основных показателей бизнес-плана за последний год реализации проект исключат из этого списка. При этом договор о господдержке по данному основанию не будут расторгать в одностороннем порядке. Вместо возврата всей полученной за годы реализации помощи предусмотрен частичный — пропорционально недостигнутым значениям.