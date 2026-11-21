WP: Хегсет распорядился ограничить военные связи США с Канадой
Министр обороны США Пит Хегсет поручил ограничить военное сотрудничество с Канадой, сообщила 20 ноября The Washington Post со ссылкой источники. По их собеседников газеты, это распоряжение содержится в секретном служебном документе, который подготовили неделей ранее. Какие именно направления взаимодействия затронут ограничения, собеседники газеты не раскрыли.
Обмен разведданными между Вашингтоном и Оттавой сохранится, сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл. Обе страны также продолжат сотрудничать в НАТО и совместном Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки. По информации CBC News, Дональд Трамп неоднократно упрекал Канаду в недостаточных оборонных расходах, утверждая, что США фактически субсидируют ее безопасность и экономику.
Распоряжение было опубликовано во время затяжного кризиса в отношениях двух стран. После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада должна стать 51-м штатом США, развязал против нее торговую войну и издал указ о переименовании пограничного озера Онтарио в «озеро Америка». Сам Пит Хегсет ранее также позволял себе резкие выпады в адрес Оттавы: в частности, он высмеивал физическую форму канадских военных в соцсетях и принижал вклад союзников по НАТО в кампании в Афганистане, где погибли более 150 канадских солдат.