Распоряжение было опубликовано во время затяжного кризиса в отношениях двух стран. После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада должна стать 51-м штатом США, развязал против нее торговую войну и издал указ о переименовании пограничного озера Онтарио в «озеро Америка». Сам Пит Хегсет ранее также позволял себе резкие выпады в адрес Оттавы: в частности, он высмеивал физическую форму канадских военных в соцсетях и принижал вклад союзников по НАТО в кампании в Афганистане, где погибли более 150 канадских солдат.