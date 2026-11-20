Лихачев сообщил о переходе АЭС «Аккую» к обкатке первого блока
На первом блоке турецкой АЭС «Аккую» приступили к холодно-горячей обкатке, сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. На проведение испытаний перед физическим пуском получено разрешение турецкого регулятора.
Начавшуюся, по сообщению Лихачева, обкатку проведут при проектных температуре и давлении в первом и втором контурах. Специалисты оценят прочность оборудования и трубопроводов, вибрации, работу электрооборудования, систем безопасности, управления и защиты реактора. Испытания включают и проверку действий персонала.
«Это значит, что мы буквально уже не в шаге, а в полушаге до физического пуска», – отметил Алексей Лихачев. В рамках обкатки специалисты воспроизведут рабочие параметры оборудования без уранового топлива: в активной зоне разместят имитаторы топливных сборок. Внешний источник обеспечит установку энергией во время испытаний.
Прежде чем перейти к физическому пуску, о котором говорил Лихачев, проведут ревизию основного и вспомогательного оборудования. Она должна подтвердить соответствие требованиям проекта и готовность блока. Разрешение перейти к пусковым операциям турецкий регулятор выдаст по итогам контрольных проверок. Сборки с урановым топливом впервые загрузят в реактор при физическом пуске.
Алексей Лихачев сообщил о начале обкатки первого из четырех блоков станции, которую «Росатом» строит в провинции Мерсин. Каждый энергоблок с реактором ВВЭР-1200 поколения III+ будет иметь мощность 1200 МВт. Ожидается, что после выхода АЭС на полную мощность ее выработка достигнет около 35 млрд кВт•ч в год, или примерно 10% потребностей Турции в электричестве.