Алексей Лихачев сообщил о начале обкатки первого из четырех блоков станции, которую «Росатом» строит в провинции Мерсин. Каждый энергоблок с реактором ВВЭР-1200 поколения III+ будет иметь мощность 1200 МВт. Ожидается, что после выхода АЭС на полную мощность ее выработка достигнет около 35 млрд кВт•ч в год, или примерно 10% потребностей Турции в электричестве.