Вьетнам отказался от смертной казни за мятежи и торговлю наркотиками
Национальное собрание Вьетнама 20 ноября приняло новую редакцию уголовного кодекса, в которой смертная казнь сохранена только за четыре преступления — госизмену, убийство, терроризм и незаконное производство наркотиков. Об этом сообщает Channel News Asia.
В предыдущей редакции высшая мера наказания распространялась на наркоторговлю, преступления против человечности, военные преступления, мятеж, а также изнасилование несовершеннолетнего. Максимальное наказание по этим статьям заменили пожизненным заключением. Это очередной этап в серии смягчений законодательства с момента принятия уголовного кодекса СРВ 1985 года, который предусматривал смертную казнь за 44 вида преступлений.
По данным телеканала, некоторые депутаты изначально выступали против отмены смертной казни за наркоторговлю. Однако министр общественной безопасности Лыонг Там Куанг заявил, что часть наркокурьеров и торговцев «заманили, обманули или принудили» к совершению преступлений. «Их все еще можно перевоспитать, дать им образование и шанс загладить свою вину. Поэтому необходимости выносить смертный приговор нет», — подчеркнул министр.
Как отмечает Channel News Asia, во Вьетнаме для приведения приговоров в исполнение используют смертельную инъекцию — страна перешла на нее в 2013 году, отказавшись от расстрелов. Статистика казней в СРВ не публикуется.