По данным телеканала, некоторые депутаты изначально выступали против отмены смертной казни за наркоторговлю. Однако министр общественной безопасности Лыонг Там Куанг заявил, что часть наркокурьеров и торговцев «заманили, обманули или принудили» к совершению преступлений. «Их все еще можно перевоспитать, дать им образование и шанс загладить свою вину. Поэтому необходимости выносить смертный приговор нет», — подчеркнул министр.