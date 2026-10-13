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Черноземье

Пункт преткновения

Подмосковная структура «Роскосмоса» добивается штрафа с курского подрядчика за неустраненные недостатки гальванического цеха

13.10.2026, 22:35
АО «НПО Лавочкина» обжаловало отказ во взыскании с курского АО «Строительный холдинг Тезис» (СХТ) штрафа в размере 336,1 млн руб. Заказчик предъявил его за 101 неустраненное замечание после реконструкции гальванического цеха в Химках по контракту на 1,14 млрд руб. Арбитражный суд Московской области рассчитал штраф в 10,1 млн руб. и признал эту сумму подлежащей списанию по правилам госзакупок. Юристы связывают перспективы апелляции с квалификацией нарушений и оценкой исполнения подрядчиком обязанности устранить недостатки, а также с возможностью оспорить основания списания неустойки.
Подмосковный арбитраж углубляется в бизнес-конфликт известного курского подрядчика

Подмосковный арбитраж углубляется в бизнес-конфликт известного курского подрядчика

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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Подмосковное АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» («НПО Лавочкина») обжаловало решение Арбитражного суда Московской области, отказавшего во взыскании с курского АО «Строительный холдинг Тезис» (СХТ) штрафа в размере 336,1 млн руб. Заказчик требовал эту сумму за неустраненные недостатки реконструированного гальванического цеха в Химках. Такие цеха предназначены для обработки поверхностей деталей и нанесения покрытий. Суд применил к нарушениям другой пункт договора, определил штраф в 10,1 млн руб. и признал его подлежащим списанию по правилам госзакупок. Договор между компаниями заключили в 2019 году. Курские строители стали исполнителем работ по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение гальванического цеха» на улице Ленинградской, 24, в Химках.

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Генеральный директор «НПО Лавочкина» Василий Марфин сообщил «Ъ-Черноземье», что комментариев не даст. В пресс-службе предприятия не ответили на сообщения «Ъ-Черноземье», в «Роскосмосе» тоже предпочли воздержаться от подробностей, лишь добавив, что следят за ситуацией.
Связаться с представителями СХТ по публичным телефонным номерам не удалось.
Контракт стоимостью 1,14 млрд руб. заключили в рамках государственного оборонного заказа с применением закона о госзакупках (№ 44-ФЗ). В октябре 2023 года стороны подписали акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-14. К нему прилагался перечень замечаний от 12 сентября того же года — всего 626 позиций.
В день подписания акта СХТ пообещало устранить недостатки. Однако, по утверждению заказчика, к моменту обращения в суд 101 замечание оставалось неустраненным .
«НПО Лавочкина» начислило штраф в 336,1 млн руб. на основании пункта 16.7 договора. Он предусматривал санкцию в процентах от цены контракта за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. Заказчик расценил оставшиеся замечания как 101 отдельное нарушение.
СХТ с таким расчетом не согласилось. По мнению компании, замечания были зафиксированы в рамках одной приемки и не могли автоматически считаться 101 самостоятельным нарушением. Подрядчик также просил снизить неустойку на основании ст. 333 ГК РФ и применить постановление правительства РФ от 4 июля 2018 года № 783, которое регулирует списание начисленных, но не уплаченных санкций по контрактам.
Вместо расчета заказчика исполнитель предложил несколько вариантов. При применении пунктов 16.4–16.6 договора расчет подрядчика давал 4,56 млн руб. По пункту 16.8 за нарушение обязательства, не имеющего стоимостного выражения, то есть не оцененного в денежной сумме, полагался фиксированный штраф в 100 тыс. руб. за каждый случай. За 101 замечание сумма составила бы 10,1 млн руб.
Суд поддержал подход, основанный на пункте 16.8. По его оценке, именно этот пункт договора следовало применять к спорным нарушениям, а не пункт 16.7.
Таким образом, вместо заявленных 336,08 млн руб. санкция за 101 замечание составила бы 10,1 млн руб. Несмотря на претензии заказчика к устранению недостатков, суд признал договор исполненным в полном объеме.
Рассчитанный по пункту 16.8 штраф не превышал 5% цены контракта. При таких обстоятельствах, решил суд, эта неустойка подлежит списанию в соответствии с законом № 44-ФЗ и постановлением правительства № 783.
Ранее по другому делу суд уже отказывал «НПО Лавочкина» во взыскании с «Тезиса» 15,3 млн руб. неустойки по тому же контракту, также применив правила списания. Вместе с суммой по нынешнему делу общий размер санкций достигал бы 25,4 млн руб. — меньше установленного порога в 5% цены договора. В итоге арбитраж полностью отказал заказчику в иске. Представитель «НПО Лавочкина» в заседании настаивал на доводах искового заявления, но суд их не принял. Теперь заказчик оспаривает решение в апелляции.
Иск на 336,08 млн руб. поступил в Арбитражный суд Московской области 13 ноября 2025 года. Заседания шесть раз откладывались. Это не первый спор между сторонами из-за исполнения контракта. Летом 2025 года СХТ потребовало взыскать с «НПО Лавочкина» 4,6 млн руб. процентов. После завершения работ заказчик не вернул подрядчику оставшуюся часть обеспечительного платежа. В 2024 году, напротив, претензии к качеству работ предъявляла структура «Роскосмоса». В обоих случаях суды поддержали СХТ. Апелляционные инстанции оставили решения без изменения.

АО «Строительный холдинг Тезис» зарегистрировано в Курске в 2023 году. Его правопредшественником было одноименное ООО, работавшее с 2006 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Ее уставный капитал составляет 10 млн руб. Владелец и генеральный директор — Игорь Шахов. В 2024 году выручка СХТ выросла на 14,4%, до 1,6 млрд руб., а чистая прибыль — на 54,9%, до 65 млн руб. Более свежие финансовые показатели не раскрываются. Помимо СХТ, с господином Шаховым связаны три зарегистрированные в Московском регионе компании: ООО «Загорская МПМК», ООО «Джитси» и ООО «Ифс Групп».

Вместе с тем у курского подрядчика есть финансовые сложности. По данным на 21 сентября 2026 года, Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам компании. На 30 сентября в отношении пяти объектов ее имущества действовал арест ФНС для взыскания налоговой задолженности. СХТ также выступает единственным ответчиком в 11 активных спорах на общую сумму 5 млрд руб.
По данным ФССП России на 13 октября, общая сумма требований к компании в рамках исполнительных производств составляет около 45,9 млн руб. Значительная часть задолженности приходится на штрафы ГИБДД и других органов, а также исполнительские сборы.

АО «НПО Лавочкина» зарегистрировано в Химках в 2017 году. Компания занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Ее единственный учредитель — госкорпорация «Роскосмос», генеральный директор — Василий Марфин. Последние доступные в Rusprofile финансовые показатели относятся к 2018 году. Тогда выручка общества сократилась на 25,6%, до 12 млрд руб., а прибыль в размере 476 млн руб., зафиксированная годом ранее, сменилась убытком в 1,7 млрд руб.

При рассмотрении апелляционной жалобы важны два основных вопроса: правильно ли суд выбрал пункт договора для расчета штрафа и есть ли основания для списания неустойки, считает генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

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«Наиболее существенным может стать разграничение замечаний, выявленных при приемке, и дефектов, которые подрядчик обязан был устранить позднее, в том числе в рамках гарантийных обязательств. Если штраф начислен за неисполнение обязанности устранить недостатки, выявленные непосредственно при выполнении работ и их приемке, суду следовало оценивать ее отдельно от исполнения основных строительных работ. Для этого НПО потребуется сопоставить условия договора с актами приемки, требованиями к подрядчику и сроками устранения каждого нарушения»,— добавила юрист.
Второй вопрос, по словам госпожи Барабаш, — списание неустойки. Для госконтрактов списание зависит от исполнения обязательств и соотношения начисленных санкций с ценой договора. Чтобы добиться пересмотра решения, «НПО Лавочкина» необходимо объяснить, почему первая инстанция неверно рассчитала санкцию или применила правила ее списания.
Советник практики «Недвижимость. Земля. Строительство» юридической фирмы Vegas Lex Екатерина Иванушкина обращает внимание, что недостатки работ могут иметь стоимостное выражение — например, через затраты на их устранение или соразмерное уменьшение цены договора. Если апелляция согласится с этой трактовкой, решение первой инстанции может быть отменено.

Анна Швечикова