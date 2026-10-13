Пункт преткновения
Подмосковная структура «Роскосмоса» добивается штрафа с курского подрядчика за неустраненные недостатки гальванического цеха
АО «Строительный холдинг Тезис» зарегистрировано в Курске в 2023 году. Его правопредшественником было одноименное ООО, работавшее с 2006 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Ее уставный капитал составляет 10 млн руб. Владелец и генеральный директор — Игорь Шахов. В 2024 году выручка СХТ выросла на 14,4%, до 1,6 млрд руб., а чистая прибыль — на 54,9%, до 65 млн руб. Более свежие финансовые показатели не раскрываются. Помимо СХТ, с господином Шаховым связаны три зарегистрированные в Московском регионе компании: ООО «Загорская МПМК», ООО «Джитси» и ООО «Ифс Групп».
АО «НПО Лавочкина» зарегистрировано в Химках в 2017 году. Компания занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Ее единственный учредитель — госкорпорация «Роскосмос», генеральный директор — Василий Марфин. Последние доступные в Rusprofile финансовые показатели относятся к 2018 году. Тогда выручка общества сократилась на 25,6%, до 12 млрд руб., а прибыль в размере 476 млн руб., зафиксированная годом ранее, сменилась убытком в 1,7 млрд руб.