Пункт преткновения

АО «Строительный холдинг Тезис» зарегистрировано в Курске в 2023 году. Его правопредшественником было одноименное ООО, работавшее с 2006 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Ее уставный капитал составляет 10 млн руб. Владелец и генеральный директор — Игорь Шахов. В 2024 году выручка СХТ выросла на 14,4%, до 1,6 млрд руб., а чистая прибыль — на 54,9%, до 65 млн руб. Более свежие финансовые показатели не раскрываются. Помимо СХТ, с господином Шаховым связаны три зарегистрированные в Московском регионе компании: ООО «Загорская МПМК», ООО «Джитси» и ООО «Ифс Групп».