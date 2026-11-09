Министр правительства РФ отметила опыт развития Воронежской области
Группу компаний АГРОЭКО показали примером взаимодействия с муниципалитетом
Устойчивое развитие сельских территорий невозможно без участия инвесторов, крупных компаний и фермерских хозяйств. Об этом в рамках своего выступления на IV Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» заявила Министр сельского хозяйства Оксана Лут. По словам главы Минсельхоза, пример такой синергии — Павловский район Воронежской области, где муниципальные власти совместно с агрохолдингом АГРОЭКО реализуют масштабные инфраструктурные проекты, создают рабочие места и обновляют социальную среду.
Рабочий визит Министра на площадки АГРОЭКО в Павловском районе состоялся в июле 2024 года. Оксана Лут приняла участие в торжественном заселении первой квартиры корпоративного дома, который был возведен в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Кроме того, глава Минсельхоза посетила Павловское мясоперерабатывающее предприятие, высоко оценив уровень его роботизации и технической оснащенности.
Весной этого года Оксана Лут также посетила молочно-товарный комплекс АГРОЭКО в с. Нижний Мамон Верхнемамонского района.
Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России» объединил руководителей местного самоуправления, представителей бизнеса и экспертов для обсуждения вопросов улучшения качества жизни на сельских территориях, развития инфраструктуры, кадрового обеспечения АПК и роли муниципалитетов в реализации госпрограмм. Мероприятие организовано Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента.