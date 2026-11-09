Министр правительства РФ отметила опыт развития Воронежской области

Устойчивое развитие сельских территорий невозможно без участия инвесторов, крупных компаний и фермерских хозяйств. Об этом в рамках своего выступления на IV Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» заявила Министр сельского хозяйства Оксана Лут. По словам главы Минсельхоза, пример такой синергии — Павловский район Воронежской области, где муниципальные власти совместно с агрохолдингом АГРОЭКО реализуют масштабные инфраструктурные проекты, создают рабочие места и обновляют социальную среду.