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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Черноземье

Вузы увидели миссию

Большинство университетов Черноземья улучшили позиции в хвосте престижного рейтинга
В 2026 году в Московский международный рейтинг «Три миссии университета», один из самых авторитетных российских рейтингов, вошли девять вузов Черноземья — столько же, сколько годом ранее. Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) в список не попал, зато в него вошел курский Юго-Западный госуниверситет (ЮЗГУ). Семь университетов из макрорегиона в российских группах рейтинга улучшили позиции, пусть и не добравшись даже до топ-50 в стране. А вот прежний лидер Черноземья, Белгородский национальный исследовательский госуниверситет (БелГУ), оказался в более низкой группе. Руководители подросших вузов положительно оценивают свои результаты, связывая их с развитием материально-технической базы и международным сотрудничеством.
На некоторое время оторвавшийся от соседей БелГУ вернулся вниз на их уровень в университетском рейтинге

На некоторое время оторвавшийся от соседей БелГУ вернулся вниз на их уровень в университетском рейтинге

Пресс-служба НИУ «БелГУ»

Десятый выпуск Московского международного рейтинга «Три миссии университета» опубликован 23 октября. Его представили на заседании Объединенной рабочей группы Российского союза ректоров, Российской академии наук и Российской академии образования по стратегическому академическому лидерству. Университеты в нижней части списка объединены в интервальные группы без присвоения индивидуальных мест внутри них. Поэтому изменение границ российского интервала само по себе не означает перехода в более высокую международную группу.
БелГУ ухудшил положение как в российской, так и в международной части рейтинга. Среди вузов РФ он оказался в группе 76–107, хотя годом ранее находился в интервале 49–57. В глобальном списке университет переместился из группы 1201–1300 в группу 1501–1750.
Ректор БелГУ Евгения Карловская в своем канале в «Максе» прокомментировала изменений позиций, сказав: «Общий рейтинг показывает, что нам предстоит серьезная работа по укреплению позиций университета».

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Белгородский государственный технологический университет имени Шухова (БГТУ), Воронежский госуниверситет (ВГУ), Воронежский государственный медуниверситет имени Бурденко (ВГМУ) и Курский государственный медуниверситет (КГМУ) вошли в ту же российскую группу, что и БелГУ, — 76–107. В 2025 году их национальный интервал составлял 78–112. При этом все четыре университета сохранили прежнюю международную группу 1501–1750.
Тамбовский госуниверситет имени Державина (ТГУ), Воронежский технический госуниверситет (ВГТУ) и Орловский госуниверситет имени Тургенева (ОГУ) вошли в российскую группу 108–151 вместо прошлогодней 113–156. В глобальном списке они остались в интервале 1751–2000.
В той же группе — 108–151 среди российских вузов и 1751–2000 в мире — оказался ЮЗГУ, которого в прошлогоднем выпуске не было.
ТГТУ, напротив, в новый список не вошел. В 2025 году он находился в последней группе рейтинга: 113–156 среди российских вузов и 1751–2000 в международном списке.
В прошлогоднем выпуске четыре черноземных вуза ухудшили позиции в российской части рейтинга, а пять сохранили прежние результаты.

Всего в десятый выпуск вошли 2000 университетов из 111 стран, в том числе 151 российский вуз против 156 годом ранее. Изменение состава участников отразилось на границах национальных интервалов. Московский госуниверситет имени Ломоносова занял 17-е место в мире. Помимо него в топ-100 из российских вузов оказались Санкт-Петербургский госуниверситет (48-е место) и Московский физико-технический институт (63-е). Первое и второе места заняли Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (США), третье и четвертое — Оксфордский и Кембриджский университеты (Великобритания).

Рейтинг «Три миссии университета» оценивает образование, науку и взаимодействие вузов с обществом. При его составлении используются официальные данные, в том числе публичная отчетность университетов, а также сведения международных поставщиков данных. Репутационные опросы не учитываются.

Ректор ВГУ Юрий Старилов в разговоре с «Ъ-Черноземье» положительно оценил результат университета. «Улучшение позиций в российском ранжировании отражает последовательную работу университета по ключевым направлениям. При этом сохранение позиций в международном сегменте рейтинга свидетельствует об устойчивости достигнутых результатов даже в условиях меняющейся методики и растущей конкуренции. Важно понимать, что место в рейтинге — это не самоцель, а интегральный показатель (сводная оценка по нескольким критериям. — «Ъ-Черноземье»). За ним стоят качество образовательных программ, научные исследования, взаимодействие с работодателями и реальный вклад университета в развитие региона»,— сказал господин Старилов.
Ректор ВГМУ, глава комитета по охране здоровья и демографии воронежской облдумы Иван Мошуров рассказал «Ъ-Черноземье», что связывает улучшение позиций медвуза с совершенствованием материально-технической базы и пересмотром учебных программ. «Мы развиваем научные направления, открыли инжиниринговый центр при научно-исследовательском институте экспериментальной биологии и медицины. Сотрудничаем с такими крупными предприятиями, как "Электросигнал", производящими новое оборудование. Наша задача — сделать на базе университета цепочку производства оборудования и внедрения новых технологий от идеи до серийного выпуска»,— пояснил господин Мошуров.
По его словам, университет совершенствует работу спортивно-оздоровительного комплекса, развивает инфраструктуру питания студентов и творческие направления. Кроме того, в планах вуза — капитальный ремонт актового зала главного корпуса и нескольких общежитий.
Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин в беседе с «Ъ-Черноземье» назвал улучшение позиций «закономерным результатом системной работы» по всем трем направлениям рейтинга: образованию, науке и взаимодействию с обществом. «Рейтинг для вуза выступает качественным инструментом для оценки эффективности его работы, а также он помогает увидеть не только академические успехи, но и реальный вклад в развитие страны и общества»,— добавил господин Проскурин.

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Глава Тамбовского госуниверситета имени Державина Павел Моисеев в разговоре с «Ъ-Черноземье» подчеркнул, что ТГУ — единственный вуз в рейтинге из Тамбовской области. «Для нас безусловно важно международное признание, которое складывается не только из числа иностранных студентов, хотя и здесь у нас серьезные результаты. Сегодня в Державинском обучаются 2066 граждан из 60 стран мира. Гораздо важнее, что университет становится полноценным участником международного научного и образовательного сотрудничества. У нас действует 151 соглашение с зарубежными партнерами из 20 стран, причем 28 соглашений заключены только за последний год»,— рассказал господин Моисеев.
Егор Якимов
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Образование в Черноземье