Вузы увидели миссию

Всего в десятый выпуск вошли 2000 университетов из 111 стран, в том числе 151 российский вуз против 156 годом ранее. Изменение состава участников отразилось на границах национальных интервалов. Московский госуниверситет имени Ломоносова занял 17-е место в мире. Помимо него в топ-100 из российских вузов оказались Санкт-Петербургский госуниверситет (48-е место) и Московский физико-технический институт (63-е). Первое и второе места заняли Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (США), третье и четвертое — Оксфордский и Кембриджский университеты (Великобритания).

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