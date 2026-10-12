Крылатое возражение

Арбитражный суд Липецкой области сегодня планирует рассмотреть результаты экспертизы по резонансному и вышедшему далеко за пределы региона спору о сносе построек птицекомплекса «Экоптицы» стоимостью свыше 10,5 млрд руб. Разбирательство по одному из крупнейших для региона инвестпроектов с ПМЭФ-2024 длится больше года. Строительные работы приостановлены, однако собственник все же уверен в благоприятном исходе дела. Мэрия, требующая сноса, настаивает, что комплекс возводили без разрешения на строительство. Эксперты считают, что перспективы спора зависят от прав на участок, результатов экспертизы и устранения выявленных нарушений.