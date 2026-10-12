Крылатое возражение
В Липецке завершена экспертиза по спору о постройках птицекомплекса за 11 млрд рублей
12.10.2026, 22:57
Арбитражный суд Липецкой области сегодня планирует рассмотреть результаты экспертизы по резонансному и вышедшему далеко за пределы региона спору о сносе построек птицекомплекса «Экоптицы» стоимостью свыше 10,5 млрд руб. Разбирательство по одному из крупнейших для региона инвестпроектов с ПМЭФ-2024 длится больше года. Строительные работы приостановлены, однако собственник все же уверен в благоприятном исходе дела. Мэрия, требующая сноса, настаивает, что комплекс возводили без разрешения на строительство. Эксперты считают, что перспективы спора зависят от прав на участок, результатов экспертизы и устранения выявленных нарушений.
В Арбитражном суде Липецкой области на вторник, 13 октября, запланировано заседание по иску о признании самовольными и сносе построек сельскохозяйственного перерабатывающего снабженческо-сбытового потребительского кооператива (СПССПК) «Экоптица» на улице Северный Рудник в Липецке. Суд сообщил о завершении экспертизы и ознакомлении с ее результатами обеих сторон спора. Председатель кооператива Эдуард Кирьянов в разговоре с «Ъ-Черноземье» отказался предметно комментировать дело, сославшись на усталость от процесса.
При этом он выразил уверенность в благоприятном исходе: «Все там нормально будет, спор решится в нашу сторону. Мы на стороне правды». По его прогнозу, заседание, скорее всего, будет отложено. На вопрос о степени готовности объекта, ранее оцененной в 27%, господин Кирьянов ответил, что работы приостановлены и с тех пор не возобновлялись.
В администрации города в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» сообщили, что комплекс по производству и переработке мяса птицы мощностью 50 тыс. т в год на улице Северный Рудник, 1Б, строили без разрешения на строительство (РНС), «предусмотренного ст. 51 Градостроительного кодекса РФ».
Факт самовольного строительства, по мнению мэрии, подтвержден уведомлением инспекции государственного строительного надзора Липецкой области от 11 июля 2025 года.
В этом же месяце департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка направил кооперативу письмо с рекомендацией добровольно демонтировать постройки до 8 августа. Однако комиссионный осмотр 15 августа показал, что «снос не произведен». Администрация намерена отстаивать свою позицию в суде «в установленном законом порядке».
Департамент подал иск 8 сентября 2025 года. Он требует признать самовольными постройками пять объектов незавершенного строительства на земельном участке по адресу: улица Северный Рудник, 1Б, и снести их за счет инвестора в течение трех месяцев после вступления решения в силу. В случае неисполнения департамент просит предоставить ему право произвести снос с последующим возложением расходов на кооператив.
От «Экоптицы» 25 ноября 2025 года поступил встречный иск о признании права собственности на комплекс мощностью 50 тыс. т в год.
Его общая степень готовности оценивается в 27%. В споре фигурируют производственный корпус (готовность 33%, площадь застройки — 18 906,7 кв. м), резервуар запаса воды (30%, 279 кв. м), здание мастерской (23%, 284,9 кв. м), автовесы № 1 (30%, 413,1 кв. м) и автовесы № 2 (30%, 144,5 кв. м).
К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены министерство промышленности, инвестиций и науки Липецкой области и прокуратура региона, а в рамках встречного иска — администрация Липецка. Прокуратура также указывала, что кооператив не установил санитарно-защитную зону — территорию вокруг объекта, предназначенную для защиты населения от воздействия производства.
Арбитраж поручил проведение экспертизы Липецкой лаборатории судебной экспертизы Минюста России и «Комитету судебных экспертов».
На заседании 20 июля 2026 года эксперт представил пояснения по проведенному исследованию. Представитель кооператива заявил, что выявленные недостатки устранены.
В ходе разбирательства также обсуждался проект очистных сооружений комплекса: для них выделили отдельный этап проектирования, что повлекло изменение документации. Кооператив попросил время для подготовки ходатайства о дополнительной экспертизе и приобщил к делу новую редакцию проекта — 19 томов. 21 июля от экспертов поступило ходатайство о продлении срока проведения исследования. Впоследствии сроки экспертных процедур переносились, в том числе из-за отпусков, и разбирательство на этой стадии продолжилось до осени.
В феврале 2026 года грязинское ООО «Стройэксперт» Валентина Кущенко дало положительное заключение на проект и результаты инженерных изысканий по очистным сооружениям комплекса. Заключение касалось проектной документации и изысканий, тогда как судебная экспертиза назначена в рамках спора о постройках. Проект «Экоптицы» был представлен на ПМЭФ-2024, где инвестор подписал соглашение с липецкими властями.
Запуск комплекса мощностью 50 тыс. т мяса птицы в год планировался на четвертый квартал 2025-го. В июне 2025 года прокуратура сообщила, что цех начали строить до получения разрешения. В том сообщении стоимость цеха оценивалась в 4 млрд руб., тогда как заявленная стоимость всего проекта составляет 10,5 млрд руб.
«Экоптица» занимается производством полного цикла — от выращивания кормов для животных до реализации продукции в фирменных магазинах «ГК Экоптица» и через сетевых партнеров. Кооператив основан в 2010 году, руководит им председатель Эдуард Кирьянов. По данным Rusprofile, в 2025 году выручка СПССПК составила 17,6 млрд руб., что на 18,7% больше, чем годом ранее. Чистый убыток достиг 151,8 млн руб. против 393 млн руб. чистой прибыли в 2024-м.
Руководитель практики недвижимости юридической компании «Центральный округ» Ксения Алферова отмечает, что отсутствие РНС само по себе не означает, что объект обязательно придется снести: «Верховный суд в постановлении Пленума от 12 декабря 2023 года № 44 разъяснил, что при рассмотрении подобных споров необходимо учитывать характер допущенных нарушений и возможность их устранения. Так что у кооператива есть правовые основания добиваться признания права собственности. Пункт 41 прямо допускает предъявление такого иска арендатором земельного участка, если участок предоставлялся для строительства соответствующего объекта».
«А согласно опубликованной информации, земельный участок был предоставлен "Экоптице" именно для строительства мясоперерабатывающего комплекса»,— поясняет эксперт.
Старший юрист фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс соглашается, что в подобных спорах значение имеют не только обстоятельства строительства, но и правовой статус земельного участка. Он оценивает шансы кооператива как «выше средних» при условии, что «эксперт подтвердит устранение замечаний, а права на участок окажутся бесспорными».