Главные новости к утру 21 ноября
Дональд Трамп заявил, что не готов переходить к обсуждению возможных гарантий безопасности для Киева, пока российско-украинский конфликт не будет завершен.
Российская цивилизация «никогда никого не прибирала к рукам», заявил Владимир Путин. По его словам, она на протяжении всей истории давала возможность свободно развиваться другим этносам. Он назвал это отличительной особенностью российского государства.
Президент Чехии Петр Павел заявил о риске страны стать целью России. Он объяснил, что Прага поддерживает Киев, а Москва рассматривает страны, помогающие Украине, в качестве своих законных целей.
Еврокомиссия выделила €7,9 млрд Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала транш рекордным.
В Белом доме сменили главу управления по кибербезопасности после масштабных сбоев в федеральной ИТ-инфраструктуре США.
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Берлине секретные переговоры с Катаром по Ирану, пишет Axios. Доха уже несколько недель пытается добиться соглашения между странами, однако существенного прогресса ее усилия пока не принесли, сообщает издание.
Попавшая под подозрения спецслужб США в шпионаже китайская предпринимательница Элис Хуанг действительно оказалась связана с военно-промышленным комплексом Китая, выяснила The New York Times. После огласки романа с ней в отставку со всех постов ушел ее однофамилец — сооснователь и бывший гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.