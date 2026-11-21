При этом общий объем фактически использованных ПИИ в Китае за десять месяцев снизился на 2,4%, составив 606,93 млрд юаней. За это же время в стране зарегистрировали свыше 52,8 тыс. новых предприятий с иностранным участием — на 1,7% меньше, чем годом ранее.