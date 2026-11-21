Объем иностранных инвестиций в хайтек Китая за десять месяцев вырос на треть
Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в высокотехнологичный сектор Китая за январь — октябрь вырос на 31,3% в годовом выражении и превысил 252,8 млрд юаней (почти $37,7 млрд). На эту отрасль пришлось 41,7% всех фактически освоенных зарубежных вложений в стране, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Министерство коммерции КНР.
Сильнее всего выросли инвестиции в производство аэрокосмической техники и оборудования — почти в 2,3 раза (на 128,8%). Вложения в коммерциализацию научных и технических разработок увеличились на 73,3%, а в выпуск электронного и телекоммуникационного оборудования — на 35,7%.
При этом общий объем фактически использованных ПИИ в Китае за десять месяцев снизился на 2,4%, составив 606,93 млрд юаней. За это же время в стране зарегистрировали свыше 52,8 тыс. новых предприятий с иностранным участием — на 1,7% меньше, чем годом ранее.
На обрабатывающую промышленность пришлось более 143 млрд юаней зарубежных инвестиций, на сферу услуг — почти 450,4 млрд юаней.
По странам происхождения (с учетом вложений через свободные порты) лидером по темпам роста стала Канада, увеличившая инвестиции более чем вдвое (на 105,7%). Показатели Франции выросли на 35,1%, Швейцарии — на 23,5%, США — на 9,6%.