Был бы бюджет, а статья найдется

Для сравнения: в бюджете на 2026 год доходы предусматривались в объеме 216,9 млрд руб., расходы — 226,7 млрд руб., а дефицит — 9,8 млрд руб. По отношению к этим параметрам доходная часть проекта-2027 больше на 4,5%, расходная — на 9,6%, а разрыв между ними — на 12 млрд руб. С показателями 2026 года сопоставлены и приведенные ниже расходы по отдельным разделам. В течение этого года бюджет корректировался. В брошюре минфина «Бюджет для граждан» приведена редакция от 21 мая 2026 года, в которой расходы составляют 256,7 млрд руб.