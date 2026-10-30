Был бы бюджет, а статья найдется
Минфин Воронежской области представил его параметры на 2027 год с дефицитом в 22 млрд
Прошли публичные слушания по бюджету Воронежской области на 2027 год: он предусматривает расходы в 248,5 млрд руб. при доходах 226,7 млрд руб. Дефицит составит 21,8 млрд руб., большую часть которого планируют покрыть остатками. Примечательно, что на раздел «Общегосударственные вопросы» предполагается направить 45,4 млрд руб. — вдвое больше, чем в бюджете-2026. Эксперты видят риски в использовании остатков для покрытия дефицита.
В правительстве Воронежской области 29 октября прошли публичные слушания по проекту областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, организованные региональным министерством финансов. На мероприятии присутствовал корреспондент «Ъ-Черноземье». Согласно представленному документу, доходы областной казны в 2027 году запланированы на уровне 226,7 млрд руб., расходы — 248,5 млрд руб. Таким образом, дефицит составит 21,8 млрд руб. .
Для сравнения: в бюджете на 2026 год доходы предусматривались в объеме 216,9 млрд руб., расходы — 226,7 млрд руб., а дефицит — 9,8 млрд руб. По отношению к этим параметрам доходная часть проекта-2027 больше на 4,5%, расходная — на 9,6%, а разрыв между ними — на 12 млрд руб. С показателями 2026 года сопоставлены и приведенные ниже расходы по отдельным разделам. В течение этого года бюджет корректировался. В брошюре минфина «Бюджет для граждан» приведена редакция от 21 мая 2026 года, в которой расходы составляют 256,7 млрд руб.
По сравнению с этой базой проект-2027 предусматривает сокращение трат на 3,2%. Таким образом, направление изменения общей расходной части зависит от выбранной редакции бюджета текущего года.
В 2028 году, по прогнозам чиновников, дефицит сократится до 9,5 млрд руб. при доходах 235,8 млрд руб. и расходах 245,3 млрд руб. В 2029-м он составит 8,8 млрд руб. (241,8 млрд руб. доходов и 250,6 млрд руб. расходов).
«Отмеченный дефицит в размере 21 млрд руб. — это остатки на счетах текущего года, которые будут привлечены в следующий год. Такой дефицит считается техническим, нереальным, так как фактически средства уже имеются. Проект бюджета был рассмотрен 2 октября на заседании бюджетной комиссии, которую возглавляет губернатор Воронежской области Александр Гусев»,— пояснила на слушаниях министр финансов региона Надежда Сафонова. По ее словам, накануне прошло обсуждение с участием заинтересованных сторон. Сейчас документ изучает рабочая группа с участием депутатов облдумы, профсоюзов, министров и специалистов. .
Согласно представленной минфином брошюре, использование остатков обеспечит 21 млрд руб. финансирования дефицита-2027. Еще 849,8 млн руб. приходится на бюджетные кредиты, 0,1 млн руб. — на другие источники. Таким образом, остатки покроют основную, но не всю недостающую сумму.
Основным источником налоговых и неналоговых доходов в 2027 году станет налог на доходы физических лиц: поступления от него запланированы на уровне 76,9 млрд руб., или 38,3% этих доходов. Налог на прибыль организаций должен принести 44,8 млрд руб. (22,4%), акцизы — 28,4 млрд руб.
Общий объем налоговых и неналоговых поступлений составит 200,5 млрд руб.
Безвозмездные перечисления из других бюджетов предусмотрены в объеме 26 млрд руб. Часть федеральных трансфертов будет уточняться ко второму чтению федерального бюджета.
Главное изменение в расходной части по сравнению с первоначальным бюджетом-2026 — почти двукратное увеличение финансирования раздела «Общегосударственные вопросы». В 2027 году на него предполагается направить 45,4 млрд руб. против 23,02 млрд руб. Прибавка составит около 22,4 млрд руб.
Раздел включает содержание органов власти и подведомственных учреждений, а также другие расходы государственного управления. Основная часть средств — 41,2 млрд руб. — в проекте на 2027 год отнесена к подразделу «Другие общегосударственные вопросы». Получить у минфина расшифровку этой суммы «Ъ-Черноземье» не удалось: в ведомстве воздержались от оперативных пояснений по телефону. Редакция направила запрос в правительство области с просьбой пояснить назначение средств. На функционирование правительства области и местных администраций предусмотрено 1,23 млрд руб., на работу законодательных органов — 622,3 млн руб., на судебную систему — 427,3 млн руб. Еще 242,5 млн руб. планируется направить на проведение выборов и референдумов, 1,2 млрд руб. — в резервные фонды.
Динамика по другим направлениям неоднородна. Финансирование раздела «Национальная экономика» в 2027 году составит 40,9 млрд руб. против 41,8 млрд руб. в первоначальном бюджете текущего года. Снижение — примерно на 2%. Основной объем расходов связан с дорожным хозяйством: на него предусмотрено 28,3 млрд руб. На сельское хозяйство и рыболовство планируется направить 3,9 млрд руб., на транспорт — 1,5 млрд руб., на лесное хозяйство — 1 млрд руб.
На охрану окружающей среды заложено 1,7 млрд руб. против первоначальных 2,6 млрд руб. в 2026 году — примерно на треть меньше. Годом ранее увеличение расходов по этой статье было одним из наиболее заметных изменений бюджета: финансирование выросло втрое по сравнению с проектом на 2025 год — с 851,9 млн до 2,6 млрд руб. Тогда рост объяснялся включением объектов капитального строительства в областную адресную инвестиционную программу, а также расходами на ликвидацию свалок и подготовку проектов восстановления занятых ими земель.
На национальную оборону планируется направить 147,5 млн руб. против 131,7 млн руб. в первоначальном бюджете-2026. Прибавка составит 15,8 млн руб., или 12%. Ассигнования на обслуживание государственного и муниципального долга увеличатся с 434,6 млн до 465,2 млн руб., то есть на 30,6 млн руб., или 7%.
В проекте бюджета-2027 на раздел «Здравоохранение» предусмотрено 29,1 млрд руб. против 32,1 млрд руб. в бюджете текущего года. Снижение — около 9%. Из запланированных средств 8,1 млрд руб. приходится на стационарную медицинскую помощь, 4,2 млрд руб. — на амбулаторную, 225,7 млн руб. — на скорую. Еще 14,9 млрд руб. отнесены к подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения», без подробной расшифровки в брошюре.
На раздел «Образование» в 2027 году предусмотрено 53,2 млрд руб. против 56,9 млрд руб. в бюджете-2026. Снижение — около 6,9%. На социальную политику планируется направить 48,3 млрд руб. против 32,5 млрд руб., примерно на 48% больше.
Расходы на физическую культуру и спорт составят 8,85 млрд руб. против 7,57 млрд руб. в 2026 году, на ЖКХ — 6,65 млрд руб. против 8 млрд руб., на культуру и кинематографию — 4,24 млрд руб. против 6,26 млрд руб. На национальную безопасность и правоохранительную деятельность предусмотрено 2,68 млрд руб. против2,34 млрд руб., в том числе 2,29 млрд руб. — на защиту от чрезвычайных ситуаций и пожарную безопасность. На СМИ заложено 547,7 млн руб. против примерно 507 млн руб.
Межбюджетные трансферты общего характера составят 6,3 млрд руб. против первоначальных 6,42 млрд руб. Это отдельный раздел классификации, а не все перечисления муниципалитетам: совокупный объем трансфертов местным бюджетам в 2027 году запланирован на уровне 67,6 млрд руб.
Окончательные параметры бюджета могут измениться при рассмотрении документа депутатами и уточнении федерального финансирования.
Доцент кафедры маркетинга факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Кудряшов отмечает социальную направленность бюджета и высокую долговую устойчивость региона. В качестве примера он приводит финансирование образования и здравоохранения — 50,4 млрд и 44,6 млрд руб.
«Слабая сторона — дефицит (21,8 млрд руб. в 2027 году), покрываемый за счет остатков средств, что создает риски при возможном снижении федеральных трансфертов»,— полагает господин Кудряшов.
Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский также отмечает сохранение социальных обязательств и сравнительно низкую прогнозную долговую нагрузку — 11,5% налоговых и неналоговых доходов в 2027 году:
«Основные риски — это, как и ранее, дефицит бюджетных средств, который предполагается покрыть главным образом за счет сокращения остатков на счетах».
«Также стоит отметить существенное снижение федеральных перечислений: с 32,36 до 26 млрд руб.»,— говорит эксперт. В данном случае база сравнения — майская редакция бюджета-2026, приведенная в брошюре минфина.