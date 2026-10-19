Амфитеатр конфликтов

В решениях Центрального райсуда об изменении оснований увольнения господ Шишкина и Кима приводятся детали проверок. Так, согласно документам, в ходе исполнения контракта «возникла необходимость в проведении дополнительных работ», а именно — в установке малой архитектурной формы (МАФ) «Амфитеатр» с размещением зрительских мест для проведения массовых мероприятий на месте пешеходной лестницы Адмиралтейской площади. В изначальном контракте этих работ не было. Чем была вызвана необходимость их проведения, в материалах дела не раскрывается.