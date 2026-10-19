Амфитеатр конфликтов
В действиях воронежских экс-чиновников при реконструкции набережной нашли карьерные интересы
«Ъ-Черноземье» ознакомился с решениями суда об изменении основания увольнения бывшего главы управления строительной политики мэрии Воронежа Евгения Шишкина и экс-директора «Дирекции единого заказчика капитального строительства» Александра Кима с «собственного желания» на «утрату доверия». Они раскрывают новые и ранее не публиковавшиеся аспекты резонансного уголовного дела о реконструкции Петровской набережной. Суд установил, что при надзоре за работой подрядчиков чиновники допустили конфликт интересов: согласовали и приняли непредусмотренные проектом работы якобы ради выгодного развития собственной карьеры. Мэрия не была согласна с такой трактовкой событий.
Как следует из решений Центрального районного суда Воронежа, основанием для изменения формулировок увольнения господ Шишкина и Кима стал допущенный ими конфликт интересов. В прошлом году они покинули посты по собственному желанию после того, как стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве при реконструкции Петровской набережной (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Сейчас фигурантам дела в зависимости от их ролей вменяют растрату и превышение должностных полномочий (ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Вместе с господами Шишкиным и Кимом по делу проходит замминистра строительства Воронежской области Виталий Жебин, которого суд недавно временно отстранил от должности по ходатайству следствия на период предварительного расследования. Ранее господин Жебин занимал пост заместителя руководителя управления строительной политики мэрии Воронежа.
В основу обвинений чиновников легли материалы проверки прокуратуры и УФСБ России по Воронежской области.
Как сообщали ранее в облпрокуратуре, в ее ходе было выявлено хищение бюджетных денег при устройстве амфитеатра на Адмиралтейской площади в рамках реконструкции набережной в 2022 году.
Генподрядчиком являлось ПАО «Россети Центр» в лице филиала «Воронежэнерго», стоимость контракта составляла 762 млн руб. В качестве субподрядчиков в реконструкции участвовали ООО «СМУ-19» и ООО «ПаркСервис».
В решениях Центрального райсуда об изменении оснований увольнения господ Шишкина и Кима приводятся детали проверок. Так, согласно документам, в ходе исполнения контракта «возникла необходимость в проведении дополнительных работ», а именно — в установке малой архитектурной формы (МАФ) «Амфитеатр» с размещением зрительских мест для проведения массовых мероприятий на месте пешеходной лестницы Адмиралтейской площади. В изначальном контракте этих работ не было. Чем была вызвана необходимость их проведения, в материалах дела не раскрывается.
В прокуратуре считают, что господин Шишкин, «осознавая, что внесение изменений в проектно-сметную документацию и последующее прохождение госэкспертизы займет много времени и повлечет срыв сроков, и желая создать себе образ эффективного руководителя, дал субподрядчику указания выполнить работы без прохождения госэкспертизы».
Господин Ким в свою очередь по тем же причинам, согласно материалам, подписал акт о приемке выполненных работ.
В этих действиях прокуратура усмотрела конфликт между личной заинтересованностью чиновников и их должностными обязанностями. О нарушениях они, по данным надзорного ведомства, не сообщили. По оценке следствия, в результате действий чиновников из бюджета оплачено более 45 млн руб. за фактически выполненные работы на сумму почти 7,7 млн руб.
Стоит отметить, что в суде мэрия Воронежа выступала против изменения основания увольнения господ Шишкина и Кима.
По мнению представителей администрации, действия должностных лиц не подпадали под понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в коррупционном понимании.
Суд, впрочем, признал доводы мэрии необоснованными. В пресс-службе мэрии вопросы «Ъ-Черноземье» о решении суда оставили без комментариев.
В разбирательствах об изменении оснований увольнения чиновников не участвовали представители ПАО «Россети Центр». Общество, согласно условиям контракта на реконструкцию набережной, несет ответственность за всех субподрядчиков. В пресс-службе филиала ПАО «Воронежэнерго» обещали ответить на официальный запрос «Ъ-Черноземье» позже.
Знакомый с решением суда источник «Ъ-Черноземье» на строительном рынке ставит под сомнение необходимость госэкспертизы проектной документации в части спорного объекта, поскольку считает его элементом благоустройства. Его возражение касается экспертизы; следствие, как отмечалось выше, также указывает на завышение стоимости работ.
«Все представители заказчиков сейчас внимательно следят за этим делом, потому что в таких условиях по любому государственному или муниципальному контракту можно при желании возбуждать аналогичные уголовные дела и отстранять кого угодно от занимаемой должности»,— резюмировал собеседник «Ъ-Черноземье».