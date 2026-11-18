Надежность энергетики – в любую погоду
Нововоронежская АЭС готова к надёжной работе в условиях низких температур будущей зимы
Нововоронежская АЭС (входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность страны и готова к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов. Соответствующий паспорт готовности подписал Генеральный директор Концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков.
Дополнительно НВ АЭС, которая является теплоснабжающей организацией города, получила паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2026-2027 гг. от администрации Нововоронежского муниципального округа.
Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров подчеркнул: «Атомная станция готова к стабильной и безопасной работе в осенне-зимний период. Все необходимые мероприятия выполнены в полном объёме и в установленные сроки. Проведены плановые ремонты оборудования, зданий, сооружений, техосмотры, работа с эксплуатационной документацией и многое другое. Благодаря сплочённости коллектива — от обходчиков до руководителей — мы готовы обеспечить надёжное электро- и теплоснабжение потребителей».
Комиссия Концерна «Росэнергоатом» подтвердила эффективность подготовительных мероприятий к эксплуатации НВ АЭС в условиях пониженных температур.
Первый заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС — директор департамента по эксплуатации АЭС и управления ядерным топливом Концерна «Росэнергоатом» Александр Дорофеев отметил, что качество эксплуатации российских атомных электростанций стабильно обеспечивается на высоком уровне за счёт поддержания работоспособности оборудования, ответственного отношения персонала АЭС к своим обязанностям, а также строгого соблюдения требований безопасности и охраны труда.