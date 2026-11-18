Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров подчеркнул: «Атомная станция готова к стабильной и безопасной работе в осенне-зимний период. Все необходимые мероприятия выполнены в полном объёме и в установленные сроки. Проведены плановые ремонты оборудования, зданий, сооружений, техосмотры, работа с эксплуатационной документацией и многое другое. Благодаря сплочённости коллектива — от обходчиков до руководителей — мы готовы обеспечить надёжное электро- и теплоснабжение потребителей».