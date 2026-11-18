В целом по России площадь застрахованных посевов за год сократилась на 2%, с 15,53 млн до 15,21 млн га. Первое место в стране по этому показателю сохраняет Центральный федеральный округ (ЦФО). Под урожай 2026 года в ЦФО было застраховано 3,44 млн га — на 3,9% меньше, чем годом ранее (3,58 млн га). Доля соответствующих посевных площадей в округе сократилась с 23,2% до 22,3%. При этом 80,6% показателя ЦФО приходится на Черноземье.

По данным НСА, сумма страховых выплат российским аграриям в 2024–2026 годах достигла 20,9 млрд руб. За этот же период из федерального бюджета ими было получено 11,6 млрд руб. в качестве софинансирования. Как сообщали в Минсельхозе, в 2026 году снизилась средняя стоимость страховых полисов для агропредприятий по сравнению с прошлым годом: по программе «Мультириск» — на 17%, по защите урожая от чрезвычайных ситуаций — на 25%, а по защите животных — на 9%.