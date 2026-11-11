На это министр пояснила, что основная доля неналоговых поступлений формируется за счет управления остатками бюджетных средств и начисляемых на них процентов. Размер таких доходов зависит от процентной ставки, которая снизилась до 14%, отметила она. «Поэтому мы осторожно подошли к планированию этого вида дохода. Текущий план приватизации также нам позволяет только так спланировать. Мимо кассы ни один рубль не пройдет»,— сказала Надежда Сафонова.