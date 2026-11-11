«Мимо кассы ни один рубль не пройдет»
Воронежские министры объяснили депутатам параметры облбюджета на 2027 год
На совместном заседании комитетов Воронежской облдумы 10 ноября состоялись «нулевые» чтения проекта закона о региональном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Министр экономразвития дала умеренно оптимистичный прогноз развития региона, а министр финансов назвала проект бюджета «абсолютно реальным». У части депутатов вызвал вопросы ряд приведенных министрами показателей. Глава минфина пояснила, что при планировании доходов власти осторожничали.
Главным вопросом на совместном заседании комитетов Воронежской облдумы 10 ноября стало предварительное обсуждение основных параметров областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов — так называемые «нулевые» чтения. В таком формате комитеты рассматривают проект второй год подряд: раньше каждый собирался отдельно. Как пояснил председатель облдумы Юрий Матузов, совместное обсуждение необходимо для «внесения компетентных предложений без примеси популизма». Он также призвал депутатов «учесть напряженность главного финансового документа».
Обсуждение открыла министр экономического развития региона Людмила Запорожцева, обозначив социально-экономический контекст, в котором создавался проект бюджета. По ее словам, внешние условия «остаются сложными и волатильными», то есть нестабильными:
«Сохраняются риски эскалации в геополитике, основным эффектом которых становится рост цен на энергоносители и другие категории товаров. Мы продолжаем работать в условиях беспрецедентного санкционного давления, что требует максимальной концентрации на внутренних источниках роста».
Госпожа Запорожцева подчеркнула, что еще одним риском является длительное сохранение жестких денежно-кредитных условий, затрудняющих доступ к кредитам и способных негативно сказаться на инвестиционном климате. По итогам 2026 года ожидается падение инвестиций в основной капитал на 5,4%. Валовой региональный продукт (ВРП), по прогнозам минэкономразвития, также снизится — на 2%.
В то же время уже с 2027-го власти ожидают возобновления роста вложений в экономику — в среднем на 2% в год. Министр назвала общий социально-экономический прогноз на следующие три года «умеренно оптимистичным». Ожидаемое восстановление инвестиций она связала в том числе с прогнозируемым снижением ключевой ставки ЦБ.
Глава фракции КПРФ в облдуме Андрей Рогатнев, комментируя выступление госпожи Запорожцевой, заметил, что прогноз министерства расходится с данными, которые получили депутаты:
«В 2027 году региональный ВРП составит 1,3 трлн руб. Неужели все так плохо?»
«Мы выполняем заявленный ранее оптимистичный прогноз и идем в тренде динамики общероссийских показателей. Но, учитывая замедление темпов роста российской экономики, прогнозируем на 2027 и 2028–2029 годы менее оптимистичный вариант ВРП»,— признала Людмила Запорожцева.
Далее региональный министр финансов Надежда Сафонова представила депутатам основные параметры облбюджета на 2027 год, предусматривающего расходы в 248,5 млрд руб. при доходах в 226,7 млрд руб. и дефицит в 21,8 млрд руб. Параметров казны на 2028 и 2029 годы госпожа Сафонова в своем выступлении практически не касалась, отметив, что «они еще будут уточняться». Среди факторов, ограничивающих доходы облбюджета в следующем году, министр назвала убытки воронежских компаний, пострадавших от атак БПЛА, а также отсрочки по уплате налогов для них.
Руководитель фракции ЛДПР в облдуме Наталья Возиянова после выступления госпожи Сафоновой обратила внимание на сокращение запланированных на 2027 год неналоговых поступлений на 26% по сравнению с 2026-м — до 10,9 млрд руб.
«За счет каких конкретных мер облправительство планирует компенсировать снижение доходов и рассматривается ли возможность повышения эффективности использования областного имущества, пересмотра неэффективных арендных отношений?»,— поинтересовалась госпожа Возиянова.
На это министр пояснила, что основная доля неналоговых поступлений формируется за счет управления остатками бюджетных средств и начисляемых на них процентов. Размер таких доходов зависит от процентной ставки, которая снизилась до 14%, отметила она. «Поэтому мы осторожно подошли к планированию этого вида дохода. Текущий план приватизации также нам позволяет только так спланировать. Мимо кассы ни один рубль не пройдет»,— сказала Надежда Сафонова.
Андрей Рогатнев, резюмируя обсуждение проекта бюджета, охарактеризовал его «как достаточно сложный, судя по тональности». И задал министру сразу два вопроса:
«Как скажется на бюджете нынешнее санкционное давление и то, что касается развития промышленного производства, которое местами тормозит? И сформирован ли прогноз на 2028 год, или только Бог знает, что будет?»
Госпожа Сафонова заверила, что представленный ею проект бюджета «абсолютно реальный» и что запланированные на 2027 год доходы поступят в полном объеме. По ее словам, при прогнозировании дальнейших поступлений власти «тоже осторожничают». Министр упомянула, что «многие программы в регионах не выносятся в публичное поле», отметив, что доходы от них власти «очень скромно не планируют». Она также обратила внимание, что дотации из федерального бюджета на следующий год заложены в размере 1 млрд руб.
«Это копейки, но это та сумма, которая зафиксирована гарантированно. Мы не брали на себя ответственность прогнозировать больше, потому что это ведет к скрытому дефициту бюджета»,— пояснила Надежда Сафонова.
Председатель комитета облдумы по бюджетной политике, налогам и финансам Иван Воробьев добавил в конце чтений, что депутаты могут направить замечания и предложения по проекту облбюджета в комитет до 12 ноября.