Парламентам добавили героизма
Новые созывы черноземных заксобраний почти не изменили руководителей
Завершились ключевые кадровые события в новых созывах региональных законодательных собраний Черноземья: парламенты избрали председателей и наделили полномочиями своих представителей в Совете Федерации. Из четырех избранных заксобраний спикер сменился только в одном, в двух поменялись сенаторы. Эксперт считает, что кадровые решения в руководстве заксобраний принимаются исходя из способности кандидатов выступать надежными посредниками в диалоге с местными элитами и их стилистической совместимости с губернаторами.
После прошедших 18–20 сентября выборов в региональные законодательные собрания первыми определились с кандидатурой председателя депутаты Тамбовской областной думы. 28 сентября парламентарии избрали своим председателем 43-летнего Алексея Позднякова, ранее возглавлявшего Рассказовский муниципальный округ. Он сменил 69-летнего Евгения Матушкина, который руководил думой с 2015 года, но не баллотировался на прошедших выборах. Губернатор Евгений Первышов констатировал, что с этим избранием завершился важный этап формирования единой команды, начавшегося с его прихода в регион в конце 2024 года.
Также депутаты делегировали в Совет Федерации 53-летнего юриста Алексея Пучнина. В 2006–2012 годах он возглавлял избирательную комиссию Тамбовской области, а потом четыре года руководил избиркомом Санкт-Петербурга. В свою очередь господин Пучнин сменил 50-летнего Александра Никитина, перешедшего в сенат с должности губернатора региона в 2021 году.
30 сентября в Орловской области новый созыв местного облсовета в четвертый раз избрал своим председателем 66-летнего Леонида Музалевского. На первом заседании депутаты не делегировали своего представителя в Совет Федерации. До выборов местные СМИ предполагали, что новым сенатором от региона, который возглавляет коммунист Андрей Клычков, может стать 46-летний парламентарий облсовета от КПРФ Андрей Фролов. Однако уже 9 октября на втором заседании парламентарии наделили полномочиями представителя в Совете Федерации 65-летнего Василия Иконникова. Он работает в верхней палате парламента с 2016 года.
Без смены председателя обошелся и новый созыв Курской областной думы. 8 октября депутаты переизбрали на пост председателя 74-летнего Николая Жеребилова. Он вернулся на пост спикера год назад, когда с этой должности ушел Юрий Амерев, который до работы в парламенте возглавлял Горшеченский район. Сенатором от региона вновь стал 59-летний Александр Брыксин. В Совете Федерации он работает с 2021 года. Присутствовавший на первом заседании облдумы губернатор Александр Хинштейн резюмировал, что в Курской облдуме сохраняется политический консенсус.
В Липецкой области депутаты нового созыва местного облсовета определились с руководством парламента 15 октября. Парламентарии переизбрали на этом посту 31-летнего Владимира Серикова, который стал спикером в 2023 году. Полномочиями сенатора от законодательной власти региона они наделили 32-летнего Героя России и участника специальной военной операции на территории Украины Евгения Саввина. Он сменил на посту 57-летнего Максима Кавджарадзе, ставшего депутатом Государственной думы от региона после почти 25 лет работы в Совете Федерации.
Политолог Владимир Слатинов, подводя итоги избрания председателей местных заксобраний в Черноземье, напоминает, что в нынешней системе управления состав руководства региональных парламентов напрямую зависит от воли глав субъектов:
«Ключевыми критериями при утверждении спикеров становятся способность выступать надежным посредником в диалоге с местными элитами и стилистическая совместимость с губернатором».
По мнению эксперта, именно сохранением управляемости системы объясняется переизбрание опытного и спокойного политика Николая Жеребилова в Курской областной думе и главного орловского единоросса Леонида Музалевского, успешно сработавшегося с губернатором-коммунистом Андреем Клычковым. В то же время кадровое обновление руководства Тамбовской облдумы отражает завершение формирования собственной властной вертикали главой региона Евгением Первышовым. В свою очередь спикер Липецкого облсовета Владимир Сериков полностью соответствует запросу губернатора Игоря Артамонова на технократичный стиль и бизнес-мышление.
Что касается наделения полномочиями сенаторов от региональных парламентов, то этот процесс, по словам политолога, сохраняет признаки согласования интересов федерального центра и региона: «Совет Федерации постепенно утрачивает репутацию "почетной пенсии", а на первый план выходит лоббистский потенциал кандидатов, что подтверждает сохранение позиций весомых статусных игроков».
Под лоббистским потенциалом здесь понимается способность продвигать интересы региона на федеральном уровне.
Вместе с тем на сенаторский корпус, по словам господина Слатинова, проецируется и общий федеральный тренд на продвижение ветеранов специальной военной операции, символизирующих актуальную политическую повестку.