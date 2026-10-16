Парламентам добавили героизма

В Липецкой области депутаты нового созыва местного облсовета определились с руководством парламента 15 октября. Парламентарии переизбрали на этом посту 31-летнего Владимира Серикова, который стал спикером в 2023 году. Полномочиями сенатора от законодательной власти региона они наделили 32-летнего Героя России и участника специальной военной операции на территории Украины Евгения Саввина. Он сменил на посту 57-летнего Максима Кавджарадзе, ставшего депутатом Государственной думы от региона после почти 25 лет работы в Совете Федерации.