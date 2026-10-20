Винительный падеж
По данным Rusprofile, «Агропромышленный альянс "Юг"» зарегистрировано в Суджанском районе Курской области в 2003 году. Основной вид деятельности — разведение свиней. Уставный капитал — 46,6 млн руб. Сведения об учредителях в ЕГРЮЛ отсутствуют. В 2025 году общество сработало с нулевой выручкой и прибылью в 190 млн руб. Годом ранее выручка составляла 570 млн руб., а чистый убыток — 650 млн руб. Гендиректор — Андрей Семиноженко.
Параллельно в Арбитражном суде Москвы рассматриваются еще два иска «Юга» к «Альфастрахованию» на общую сумму 189 млн руб. Их суть не раскрывается. Оба заявления приняты к производству, ближайшие заседания назначены на 11 и 15 декабря.
Агрохолдинг также пытался взыскать 280 млн руб. с АО СК «РСХБ-Страхование». Предметом спора стал отказ в выплатах по договорам страхования движимого и недвижимого имущества. Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», страховщик ссылался на условия соглашений, в которые не были включены такие риски, как «терроризм», «диверсия» или «мародерство». В итоге столичный арбитраж встал на сторону ответчика.
«Предприятие вправе настаивать на том, что непосредственной причиной ущерба стала остановка вентиляционного оборудования, а не сами террористические действия.