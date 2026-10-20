Винительный падеж

Еще одним обстоятельством стало выделение бюджетной помощи. Согласно постановлению правительства Курской области от 9 апреля 2025 года, агрохолдингу предоставили субсидию в 219 млн руб. на компенсацию ущерба от утраты поголовья. Компания не уведомила об этом страховщика, хотя договор предусматривал учет возмещений от третьих лиц. По расчету первой инстанции, с учетом субсидии и франшизы — части убытка, которую страховщик не возмещает,— потенциальная выплата, даже если бы происшествие признали страховым случаем, не превысила бы 61,3 млн руб.