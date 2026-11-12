На Нововоронежской АЭС оценили новые подходы молодежи

Всего в этом году участники представили 13 работ, пять из которых прошли в очный этап. Конкурс на лучший научно-технический доклад дает сотрудникам возможность представить собственные разработки и предложить решения, которые могут найти применение не только на Нововоронежской АЭС, но и на других предприятиях атомной отрасли.