На Нововоронежской АЭС оценили новые подходы молодежи
Молодые сотрудники предложили новые решения для повышения эффективности работы НВАЭС
На Нововоронежской АЭС (входит в госкорпорацию «Росатом») подвели итоги конкурса на лучший научно-технический доклад. По итогам открытого слушания первое место разделили представители турбинного и химического цехов Георгий Башкиров и Анна Коваленко. Второе место занял инженер электроцеха Константин Земсков, третье — инженер-физик Александра Гупалова. Приз зрительских симпатий получил инженер-электроник службы безопасности Максим Голышев.
«Для нас важно, что сотрудники не ограничиваются решением текущих задач, а стремятся искать новые подходы и предлагать собственные технические решения. Особенно ценно, что эти разработки имеют практическую значимость и вносят вклад в повышение эффективности и надежности работы атомной станции», — прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Олег Уразов.
Так, Георгий Башкиров представил исследование, посвященное снижению мощности энергоблоков ВВЭР-1200 (энергоблоки №6 и 7) в летний период. С помощью имитационной модели в программной среде автор обосновал возможность интеграции дополнительных вентиляторных градирен. Расчеты показали, что совместная работа башенной и вентиляторных градирен позволит снизить температуру охлаждающей воды и получить дополнительный выигрыш по мощности до 241 МВт в наиболее жаркие дни. Тема доклада напрямую связана с его кандидатской диссертацией.
Анна Коваленко посвятила доклад поиску эффективного способа предотвращения отложений карбоната кальция на теплообменном оборудовании. Предложенное сочетание фосфоната и полимера позволяет комплексно воздействовать на процесс образования накипи: замедлять рост кристаллов и препятствовать их оседанию на поверхностях оборудования. Решение способствует увеличению межремонтных интервалов и снижению воздействия на окружающую среду за счет более точного дозирования реагентов.
«Мне было интересно разобраться, почему одни реагенты работают лучше, а другие хуже, и как с помощью современных методов контроля сделать работу атомной станции еще более эффективной и безопасной», — подчеркнула Анна Коваленко.
По решению конкурсной комиссии для участия в следующем этапе конкурса научно-технических работ среди молодых специалистов госкорпорации «Росатома» и студентов профильных вузов направили доклад Анны Коваленко.
Всего в этом году участники представили 13 работ, пять из которых прошли в очный этап. Конкурс на лучший научно-технический доклад дает сотрудникам возможность представить собственные разработки и предложить решения, которые могут найти применение не только на Нововоронежской АЭС, но и на других предприятиях атомной отрасли.