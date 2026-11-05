«Работать — одно удовольствие»
На Нововоронежской АЭС выбрали лучшего лаборанта химанализа
В конкурсе профессионального мастерства лаборант химического анализа 5 разряда водно-радиохимической лаборатории Нововоронежской АЭС (входит в госкорпорацию «Росатом») Ирина Митяева заняла 1 место.
Участвует в конкурсе Ирина Митяева в первый раз и ей сразу улыбнулась удача. Девушка отлично справилась с теоретическими вопросами и лучше всех выполнила практическое задание, набрав в итоге 64,95 баллов.
Сотрудница НВАЭС закончила химический факультет ВГУ, после защиты диплома в университете устроилась на Нововоронежскую АЭС. Уже во время работы на станции девушка получила второе высшее образование по специальности «теплоэнергетика и теплотехника» в ВГТУ.
— Когда я только устроилась на АЭС, меня поразил ее масштаб, впечатлила оснащенность нашей лаборатории. Приборы современные, посуда новая, идеальный порядок. Работать — одно удовольствие. Мне очень повезло с коллективом. Мои наставники Жанна Ткачук и Ирина Духанина передали мне свой опыт и знания, научили основам безопасности и ответственно относиться к своей работе, что и привело меня к успеху на конкурсе,— поделилась лаборант Ирина Митяева.
Вместе с ней за звание лучших соревновались еще 5 специалистов химцеха.
Второе место заняла Дарья Башкирова, на третьем месте — Анна Коваленко.