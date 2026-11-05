— Когда я только устроилась на АЭС, меня поразил ее масштаб, впечатлила оснащенность нашей лаборатории. Приборы современные, посуда новая, идеальный порядок. Работать — одно удовольствие. Мне очень повезло с коллективом. Мои наставники Жанна Ткачук и Ирина Духанина передали мне свой опыт и знания, научили основам безопасности и ответственно относиться к своей работе, что и привело меня к успеху на конкурсе,— поделилась лаборант Ирина Митяева.