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11:18
«Норникель» выплатит штраф 146 млрд рублей за счет снижения дивидендов
12:08
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12:04
ФРП выделит 247 млн рублей на модернизацию завода по выпуску тротуарной плитки на Кубани
11:47
Мостовской дробильно-сортировочный завод погасил долг по зарплате на 4 млн рублей
11:25
На Кубани число заболевших COVID-19 с начала пандемии превысило 37 тысяч человек
11:05
«Магнит» запустит новый бренд для своих суперсторов
10:42
«Порт Мечел-Темрюк» оштрафовали на 1 млн рублей за нарушения в обращении с отходами
10:17
По Крымскому мосту возобновили движение в сторону Краснодарского края
09:51
Энергоснабжение Сочи восстановлено
09:25
Крымский мост закрыли для движения из-за снегопада
08:42
Суд признал банкротом краснодарского застройщика «Лафер-Юг»
08:07
Кинотеатр «Киномакс» в Краснодаре спустя полтора месяца после закрытия возобновил работу
07:47
«Краснодар» возьмет в аренду защитника сборной Камеруна
07:42
В Краснодаре продажи минивэнов с пробегом в январе 2021 года сократились на 12%
18/02
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Тема
(обновлено: 09.02.2021)
Арбитражные дела и банкротства в Краснодарском крае и Адыгее
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