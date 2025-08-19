Безоблачные отношения завершились в суде

Российская «дочка» немецкого производителя программного обеспечения SAP — «САП СНГ» — проиграла спор с кубанским холдингом «Феррони» о законности расторжения договора облачных услуг и переносе корпоративных данных из российского дата-центра за пределы страны. Конфликт начался в марте 2022 года, когда SAP объявил о приостановке деятельности в России из-за санкций. Холдинг «Феррони» выразил опасения по поводу нарушения российского закона о персональных данных и попросил рассмотреть альтернативные варианты сотрудничества, но SAP назвал свое решение окончательным. Суд установил, что обязательства сторон по договору продолжают действовать, включая нормы об ответственности за допущенные нарушения. Юристы отмечают, что раз договор между сторонами «реанимирован», «Феррони» сможет требовать взыскания убытков с «дочки» SAP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Кубань», Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил кассационную жалобу ООО «САП СНГ» (российская «дочка» SAP) на решения Девятого апелляционного арбитражного суда, который поддержал требования холдинга «Феррони» о признании незаконным одностороннего отказа от исполнения обязательств по договору на облачные услуги SAP и переноса корпоративных данных за пределы Российской Федерации. Речь идет о конфиденциальной информации, включая персональные данные контрагентов и сотрудников «Феррони».

По данным системы Rusprofile, ООО «Феррони» зарегистрировано в 2006 году в поселке Агроном Динского района Краснодарского края. Бенефициаром является Евгений Кузнецов. Выручка компании по итогам 2024 года составила 73млрд руб., чистая прибыль — 20 тыс. руб. Как указано на сайте компании, «Феррони» является крупнейшим производителем металлических входных дверей в Европе (может удовлетворить до 95% спроса на рынке Российской Федерации).

SAP поставляет системы управления процессами. В 2022 году компания решила покинуть российский рынок и прекратила предоставлять облачные сервисы. В сентябре 2023 года SAP уведомил партнеров и клиентов о прекращении поддержки своих решений в России.

Согласно материалам дела, договор между сторонами был заключен 25 июня 2021 года. В марте 2022 года представитель SAP уведомил «Феррони» о планах по переносу облачных решений из российских центров обработки данных из-за санкций. «Феррони» выразил опасения по поводу нарушения российского закона о персональных данных, который требует хранения данных граждан РФ на территории страны. Компания также указала на риски возможных запретов на хранение данных за рубежом как со стороны России, так и иностранных государств. «Феррони» попросил рассмотреть альтернативные варианты сотрудничества.

SAP разъяснила свою позицию, заявив, что российское законодательство не содержит прямого запрета на трансграничную передачу персональных данных при соблюдении определенных требований. Компания подчеркнула, что «решение SAP о прекращении хостинга облачных решений в российском центре обработки данных является окончательным, обязательным и не подлежит дополнительному обсуждению».

В ноябре 2022 года SAP направила уведомление о расторжении договора с 21 декабря 2022 года из-за нарушения «Феррони» обязательств по оплате. На этом основании суд первой инстанции посчитал договор правомерно расторгнутым.

Российский холдинг обжаловал решение московского арбитража.

Девятый арбитражный апелляционный суд при рассмотрении жалобы пришел к выводу, что суд первой инстанции не учел важные обстоятельства. Так, миграция всех корпоративных данных на зарубежные серверы является односторонним изменением существенных условий договора. Такие действия стали прямым следствием антироссийских санкций, что противоречит Конституции России и является злоупотреблением правом.

«Санкции Европейского Союза не являются обязательными на территории Российской Федерации и не имеют юридической силы, — отмечается в постановлении.

Советник управляющего партнера адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Диана Полетаева говорит, что апелляционным и кассационным судами договор между ООО «САП СНГ» и российским заказчиком юридически «реанимирован». Это означает, что обязательства сторон по нему продолжают действовать, включая нормы об ответственности за допущенные нарушения. «Произошла констатация злоупотребления правом, которая может быть полезна: для построения позиции о взыскании убытков с ООО “САП СНГ” (п. 4 ст. 10 ГК РФ), а также для оценки договорных нарушений сторон, если они в дальнейшем станут предметом судебного разбирательства (к примеру, ответственность истца за просрочку по оплате услуг ответчика). Кроме того, немаловажен вопрос о том, кто будет нести ответственность за утечку данных, включая конфиденциальную информацию о коммерческой деятельности и персональные данные контрагентов и сотрудников ООО “Феррони”. Данный факт установлен в судебном порядке. Речь может идти, помимо прочего, об административной ответственности по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных)»,— объясняет эксперт.

По словам госпожи Полетаевой, ООО «Феррони», по меньшей мере, сможет требовать взыскания убытков с «дочки» SAP, минимизации собственной договорной ответственности, а также поставить вопрос об ответственности за утечку конфиденциальной информации.

Вопрос о возможности реального продолжения договорных отношений с учетом выводов судов, скорее всего, будет решаться сторонами, поскольку в данном случае понудить исполнять обязательства на бумаге можно, но пристава к системе SAP не поставишь, добавляет Диана Полетаева. «Возможно, за уклонение от исполнения судебных актов, включая потенциальные споры на базе состоявшихся констатаций, будет назначен астрент (судебная неустойка). Учитывая, что ответчик жив и финансово состоятелен, это позволило бы частично компенсировать убытки истца. Схема работы через представителя позволяет упростить взыскание убытков. С самого SAP напрямую (в сложившейся политической ситуации) это сделать сложнее», — резюмирует юрист.

В компании «Феррони» на запрос «Ъ-Кубань» в момент подготовки материала не ответили.

Наталья Решетняк