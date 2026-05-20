Благотворителей попросили на выход

Прокуратура и Росимущество вступили в тяжбу с краснодарской благотворительной организацией, занимающейся адаптацией людей с ментальными нарушениями. Спор возник вокруг аренды благотворителями здания в центре Краснодара, ранее принадлежавшего супруге бывшего начальника УВД города, а теперь изъятого в пользу казны. Юристы говорят, что смена собственника имущества в данном случае действительно прекращает арендные отношения и дает основания чиновникам требовать освобождения помещений. Однако общественники заявляют о нарушениях при их выселении и чрезмерных претензиях о неосновательном обогащении.

Росимущество взыскивает 1,5 млн руб. неосновательного обогащения с Краснодарской региональной благотворительной общественной организации «Добрый-Юг» (КРБОО «Добрый-Юг»), которая занимается работой с людьми, имеющими ментальные нарушения, и оказанием социальных услуг. Также госорган требует выселения организации из здания в центре Краснодара, изъятого по антикоррупционному иску прокуратуры у супруги экс-главы УВД города Александра Семенова — Ольги Семеновой. Иск чиновников к благотворителям рассматривает Арбитражный суд Краснодарского края (АС КК).

Речь идет об офисном здании в кубанской столице на улице Октябрьской (между отделом полиции Западного округа и ул. Горького) площадью 518 кв. м. В равных долях оно принадлежало госпоже Семеновой и еще одному лицу. Ранее объект долгие годы арендовало «Газпром Бурение». С лета 2025 года площади заняла благотворительная организация, арендовавшая помещения по ставке 1 тыс. руб. / 1 кв. м. Советский суд Краснодара 17 декабря прошлого года изъял имущество в собственность РФ. Решение обращено к немедленному исполнению.

Председатель КРБОО «Добрый-Юг» (является членом Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека) Богдана Руднева рассказала «Ъ-Кубань», что ни ее арендодатели, ни Росимущество, к которому отошли права по распоряжению зданием, не известили благотворительную организацию о смене собственника. Платежи за декабрь и январь она совершила еще в конце 2025 года заранее, по старым реквизитам прежним собственникам.

Однако в марте претензии к ней предъявила прокуратура Западного округа, которая завела на КРБОО и лично на нее как на руководителя организации дела об административном правонарушении о незаконном распоряжении федеральным имуществом (ст. 7.24 КоАП). В суде организация пыталась оправдаться тем, что официально ее никто не уведомлял о смене собственника. При этом КРБОО готова продолжать исполнять договор аренды, который из-за смены собственника никуда не делся, а произошла лишь смена лиц в обязательстве. Но чиновники рассудили, что переход объекта в федеральную собственность обнуляет все.

Прокурор показал в суде письмо Росимущества от 19 февраля, которым организации предписывалось освободить помещение, возместить при этом неосновательное обогащение в размере более 1,5 млн руб. за пользование объектом с 25 декабря по 16 февраля.

Доводы и доказательства благотворителей о том, что фактически это уведомление не приходило, действия не возымели.

Судья АС Кубани Виктория Сердюкова пришла к выводу о том, что после перехода имущества к РФ ранее действовавший договор аренды прекратил свое существование, потому что федеральное имущество должно сдаваться в аренду исключительно с торгов. И если с Росимуществом такого договора нет, то «Добрый-Юг» пользуется зданием незаконно. Благотворительная организация и ее руководитель в итоге были привлечены за это к административной ответственности и оштрафованы. Данное решение они обжаловали в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

После этого свой иск к благотворительной организации подало и Росимущество, которое потребовало выселения «Доброго-Юга» из здания и взыскания с него более 1,5 млн руб. В порядке обеспечения иска АС Кубани запретил организации вести в спорных помещениях деятельность и арестовал ее счета. «Честно говоря, мы не можем понять, откуда они взяли такие цены. Мы снимали эти 518 "квадратов" за 518 тыс. руб. И готовы были продолжать аренду. Но Росимущество даже не объяснило ни нам, ни суду, как возникли 1,5 млн руб. Это явно не рыночная цена. Мы настаиваем на том, что мы имели права завершить договор аренды на тех условиях, на которых он был заключен, потому что произошла обычная перемена лиц в обязательстве»,— говорит руководитель благотворительной организации.

Партнер юридической компании ZE Lawgic Legal Solutions, адвокат Ольга Елагина поясняет, что по общему правилу переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу, конечно, не является основанием для изменения или расторжения договора аренды.

Но данное правило не действует, если изначально распоряжение имуществом осуществлено неуправомоченным лицом либо оно передано по недействительной сделке.

Кроме того, при смене собственника здания арендатор по незарегистрированному договору аренды не может ссылаться на его сохранение, если новый собственник не знал и не должен был знать о наличии этого договора.

При переходе права собственности к государству действительно меняются правила предоставления имущества в аренду, говорит юрист. «При таких обстоятельствах правоприменительная практика исходит из того, что ранее занимавший помещение арендатор, у которого был заключен договор с предыдущим собственником (имущество которого обращено в государственную собственность), прекращается»,— отмечает Ольга Елагина, в целом подтверждая право Росимущества на выселение арендатора.

Но благотворители настаивают на том, что Росимущество не представило никаких подтверждений того, что направляло в их адрес уведомление о необходимости съехать.

«Вместо того чтобы официально нас уведомить о смене собственника, на нас просто быстро подали в суды с доводами о том, что мы уклоняемся урегулировать правоотношения в досудебном порядке. Как мы могли освободить помещение, если нас не предупредили о такой необходимости? А суды почему-то не проверяют эти обстоятельства, штрафуя нас и взыскивая неосновательное обогащение»,— говорит Богдана Руднева.

По ее словам, на текущий момент «Добрый-Юг» уже выехали из спорного здания, сняв объект неподалеку, даже передали чиновникам ключи. Но теперь благотворительному фонду не подписывают передаточный акт. «Нас беспокоит наложенный арест на счета, который будет мешать нам вести уставную деятельность и распоряжаться грантами»,— добавляет Богдана Руднева.

«Ъ-Кубань» попытался получить комментарий по вышеописанной ситуации от территориального управления Росимущества. Но по телефону, указанному на сайте ведомства, на звонки корреспондента не ответили.

Заседание по иску Росимущества в кубанском арбитраже назначено на 28 мая. Апелляционные рассмотрения споров с прокуратурой в 15ААС о штрафах благотворителям за нахождение в изъятых помещениях пройдут в начале июня.

Михаил Волкодав