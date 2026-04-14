Экологию направляют в мирное русло

Судебный спор между прокуратурой Адыгеи и Главгосэкспертизой по поводу ее положительного заключения на проект экокурорта «Лагонаки» может завершиться мировым соглашением. На каких условиях стороны могут разойтись в деле, ни в надзорном ведомстве, ни в компании-девелопере пока не поясняют. Местные экоактивисты пытаются довести до рассмотрения свой иск в Майкопском суде.

Арбитражный суд Адыгеи (АС Адыгеи) снова отложил разбирательства по иску республиканской прокуратуры, предъявленному к ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». Ведомство требует признать недействительным положительное заключение по проектной документации строительства всесезонного экокурорта «Лагонаки», которое, по мнению прокуратуры, выдано без учета экологических требований. Основанием для обращения в суд стали опасения прокуроров в том, что реализация проекта может повлечь за собой причинение вреда окружающей среде. Однако сейчас стало известно, что надзорное ведомство обсуждает с ответчиком разрешение спора мирным путем. Это следует из материалов дела, опубликованных в арбитражной картотеке. Дело рассматривается с июля 2025 года.

Лагонакский биосферный полигон был учрежден распоряжением правительства РФ 6 марта 2021 года на части Кавказского государственного биосферного заповедника (КГБЗ) площадью 13,9 тыс. га в целях создания круглогодичного горного курорта «Лагонаки». Инвестпроект реализует НАО «Красная Поляна» через свою дочку ООО «Лагонаки» и при финансовом участии АО «Корпорация Туризм.РФ». По данным республиканских властей, курорт будет занимать 1,5 тыс. га и полностью помещаться в бассейне реки Сухой Курджипс, на восточных склонах гор Абадзеш — Мурзикал.

В чем конкретно заключаются вменяемые Главгосэкспертизе нарушения, прокуратура публично не разъясняла. Однако местный природоохранный активист и бывший директор Кавказского биосферного заповедника Валерий Бриних, посещающий судебные заседания, рассказал «Ъ-Кубань», что претензии у нее возникли к этапам строительства №1 (инженерная и транспортная инфраструктура, сервисно-техническая зона), и №3 (верхняя деревня, объекты гостиничной зоны, объекты инфраструктуры). По его словам, ответчикам вменялась масса нарушений, одно из наиболее очевидных — ряд инженерных и экологических изысканий якобы проводились в зимнее время, когда исследовать животный и растительный мир на покрытом снегом нагорье невозможно.

Также эколог заявляет, что ему с коллегами удалось ознакомиться с результатами инженерных изысканий и отдельных проектных решений, и они также установили ряд несоответствий и ошибок в этих материалах, неполноту сведений и искаженные данные в области геологии, гидрометеорологии и экологии Лагонакского нагорья.

Изучение материалов арбитражной картотеки показало, что Кабмин Республики Адыгея в процессе выступил против удовлетворения иска. Республиканские власти возлагают большие надежды на реализацию этого инвестиционного проекта, рассчитывая на то, что он позволит привлечь в республику десятки тысяч туристов. В ходе процесса встал вопрос о назначении экспертизы по делу, но некоторые компании уже заявили возражения на ее проведение.

Генеральный подрядчик «Лагонаки» выступает за заключение мирового соглашения, компания даже представила суду его проект. Прокуратура даже попросила время на его изучение, и суд давал его — до конца марта.

На минувшем заседании прокурор пояснил, что «вопрос о разрешении спора мирным путем согласовывается, однако к данному судебному заседанию позиция не выработана». «Лагонаки» снова заявили о желании завершить дело мировым и попросили еще раз отложить дело. Как выяснилось, условия мирового соглашения вырабатываются на заседания рабочих групп с участием заинтересованных лиц. Прокурор против отложения заседания не возражал. Пошел навстречу и суд, отложив слушания до 7 мая.

«Поскольку примирение сторон является одной из целей арбитражного судопроизводства, а заключение сторонами мирового соглашения является примирительной процедурой, арбитражный суд должен содействовать разрешению спора путем достижения сторонами мирного урегулирования конфликта на всех этапах рассмотрения спора»,— звучит позиция АС Адыгеи в определении. В резолютивной части судья Владислав Еремеев предложил сторонам к следующему заседанию представить подписанное мировое соглашение.

Вопрос о том, на каких условиях могло бы состояться мировое соглашение, ни в ООО «Лагонаки», ни в республиканской прокуратуре пока предпочли не комментировать.

Валерий Бриних негативно оценивает завершение дела мировым. «Считаю, что фактически это будет означать отказ прокуратуры от иска и установления факта нарушений», — говорит он. Эколог рассказывает, что летом минувшего года, не дожидаясь разрешения спора в АС Адыгеи, параллельно и сам подал аналогичный иск о признании недействительным заключения Главгосэкспертизы в Майопский городской суд. Тот вернул его в связи с якобы неподсудностью ему этого дела. Однако экологу удалось оспорить этот возврат в Верховном суде Адыгеи, попытки «Лагонаки» изменить это решение в кассации оказались безуспешны. Сейчас Валерий Бриних рассчитывает на то, что его иск с требованиями, аналогичными прокурорским, будет рассмотрен судом общей юрисдикции.

Михаил Волкодав