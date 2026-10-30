Путин обсудил с главой правительства Того развитие экономических связей
Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе. В ходе встречи российский лидер отметил, что дипломатические отношения между двумя странами продолжаются уже 66 лет и за это время сформировалось устойчивое сотрудничество.
Отдельное внимание стороны уделили торгово-экономическим связям. По данным господина Путина, в 2025 году объем товарооборота между Россией и Того достиг $852 млн. Москва рассчитывает расширить взаимодействие с африканской страной в энергетике, транспортной логистике, геологоразведке и сельском хозяйстве.
Еще одним направлением сотрудничества остается образование. Российский президент сообщил, что в отечественных вузах получили образование более 900 граждан Того, а сейчас в них учатся свыше 440 студентов из этой страны.