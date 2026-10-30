Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет для Patriot

В частности, речь идет о сделке с правительством Украины на закупку ракет Patriot Advanced Capability — модификации Missile Segment Enhancement и сопутствующего оборудования. Сделка будет полностью финансироваться партнерами и союзниками — Канадой, Норвегией и Германией, отмечает Госдеп. Средства США задействованы не будут. Кроме самих ракет, украинская сторона запросила засекреченные и незасекреченные запасные части для Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement, а также сопутствующие элементы логистики и программной поддержки.