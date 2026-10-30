Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет для Patriot
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot на $2,1 млрд. Это следует из заявления ведомства.
В частности, речь идет о сделке с правительством Украины на закупку ракет Patriot Advanced Capability — модификации Missile Segment Enhancement и сопутствующего оборудования. Сделка будет полностью финансироваться партнерами и союзниками — Канадой, Норвегией и Германией, отмечает Госдеп. Средства США задействованы не будут. Кроме самих ракет, украинская сторона запросила засекреченные и незасекреченные запасные части для Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement, а также сопутствующие элементы логистики и программной поддержки.
«Сделка будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности страны-партнера, которая является фактором политической и экономической стабильности в Европе»,— отмечается в заявлении. После одобрения сделки Госдепом уведомление направляется в Конгресс США. У него будет 30 дней для того, чтобы изучить договоренности.
16 октября WP со ссылкой на украинского чиновника писал, что запасы ракет-перехватчиков практически исчерпаны. С мая поставки идут нерегулярно, и Украина сомневается, что следующая партия оружия действительно прибудет, уточнял он. В этот же день американский президент Дональд Трамп заявил, что США приостановили продажу боеприпасов союзникам, чтобы пополнить собственные арсеналы.