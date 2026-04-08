Просто жесть

Кассационный суд оставил без изменения решения нижестоящих инстанций по иску адыгейского производителя жестяной тары «Силган Метал Пэкаджинг Энем» (Адыгея) к материнской компании Silgan Holdings Austria GmbH (Австрия). С ответчика взыскано 7,4 млн евро предоплаты за непоставленный товар. Однако юристы отмечают, что австрийская компания вряд ли исполнит решение российского суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций по иску ООО «Силган Метал Пэкаджинг Энем» к материнской компании Silgan Holdings Austria GmbH о взыскании 7,4 млн евро предварительной оплаты за непоставленный товар.

Кассационную жалобу подала компания Silgan Holdings Austria GmbH, требуя отмены судебных актов и нового рассмотрения дела. Она настаивала на применении австрийского права вместо российского и указывала на отсутствие доказательств надлежащего извещения о процессе.

Silgan Holdings Austria занимается производством упаковочных материалов для пищевой промышленности, в том числе контейнеров и консервных банок. Холдинг объединяет более 15 заводов на территории России, СНГ и Европы. В России компания представлена двумя заводами — в подмосковном Ступине и пгт Энем в Республике Адыгее. 11 июля 2024 года президент России Владимир Путин передал российские активы австрийской компании под временное управление Росимущества. Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы ООО «Энго».

Как следует из материалов дела, с иском в суд в сентябре 2023 года обратилось российское общество, которое утверждало, что осенью 2022 года перечислило головной компании средства в качестве предоплаты за поставку жести в листах. Однако в апреле 2023 года Silgan Holdings Austria GmbH уведомила адыгейскую «дочку» о невозможности исполнить договор, сославшись на десятый пакет санкций Евросоюза, которым был запрещен экспорт этой продукции в Россию.

Одновременно Silgan Holdings Austria GmbH заявила о досрочном истребовании задолженности по четырем договорам займа от 2012, 2018, 2019 и 2020 годов (акселерация долга и процентов), срок возврата по которым еще не наступил.

Суды первой и апелляционной инстанций, а затем и окружной кассационный суд признали действия ответчика незаконными. «У компании отсутствовало право на одностороннее изменение условий договоров займа о сроке погашения долга. Условие об акселерации долга и процентов договорами не предусмотрено»,— указано в постановлении кассационного суда.

Аргументы Silgan Holdings Austria GmbH о применении материального права Австрии суд кассационной инстанции отклонил, сославшись на статью 248.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ (так называемый «закон Лугового»). Данная норма устанавливает исключительную компетенцию российских арбитражных судов по спорам с участием лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера. «Причиной для отказа иностранной компании в поставке товара явились именно санкции, введенные со стороны стран — членов Европейского Союза»,— констатировал суд.

Кроме того, отмечено в материалах дела, Арбитражный суд Республики Адыгея неоднократно направлял уведомления в Федеральное министерство юстиции Австрии с приложением переведенных на немецкий язык документов, однако ответчик уклонялся от их получения. Более того, суд кассационной инстанции отметил, что представитель австрийской компании присутствовала на заседаниях суда первой инстанции в качестве слушателя, а после вынесения решения знакомилась с материалами дела.

«Российские компании, которым должны иностранные контрагенты, с момента введения санкций оказываются в ситуации "взыскать нельзя простить"»,— отмечает партнер Forward Legal Григорий Нистратов.

Но, по его словам, если не предпринимать попыток взыскать долг, может наступить ответственность по валютному законодательству в виде штрафа до 40% от суммы выплаченного иностранцам аванса или поставленного им товара. Также длительное бездействие может привести к пропуску срока исковой давности и фактической невозможности взыскания долга когда-либо в будущем. В этом случае акционеры могут привлечь директора к ответственности за причинение обществу убытков вследствие утраты этой возможности.

«С другой стороны, обращаться с требованием в иностранный суд или коммерческий арбитраж по оговоркам, которые содержатся во внешнеэкономических контрактах, дорого и часто безрезультатно. Хотя на практике многие российские компании успешно судятся за рубежом и в текущих условиях, в некоторых случаях это действительно лишено смысла. В такой ситуации многие принимают решение идти в российский суд в рамках "поправки Лугового", даже зная, что решение суда, скорее всего, исполнено не будет. Правда, и с исполнением все тоже может оказаться не столь однозначно. Если у ответчика на территории РФ остается какое-то имущество, то по российскому судебному решению на него можно обратить взыскание. И угроза санкций в рамках 14-го пакета российские компании не останавливает»,— комментирует господин Нистратов.

Наталья Решетняк