Гектары закатали в асфальт

Северо-Кавказский кассационный суд 11 марта рассмотрит спор между правительством Адыгеи и фермером из-за земли, более 20 лет назад изъятой для дорожного строительства. Всего у КФХ забрали 5,652 гектара. Вернуть временно изъятые участки должно было Управление автомобильных дорог РА. Однако в 2005 году ведомство было ликвидировано, из-за чего 1,6 га фермер так и не получил. Юрист утверждает, что в кассации у фермера шансов нет.

Арбитражный суд Республики Адыгея рассматривает дело о возврате крестьянскому хозяйству Демьянкова земельного участка, изъятого более 20 лет назад для реконструкции автодороги. Как следует из судебных материалов, в 2001 году администрация изъяла у фермеров 19,93 гектара для строительства трассы Майкоп—Усть-Лабинск—Кореновск. У крестьянского хозяйства Демьянкова забрали 5,652 гектара: 4,052 гектара навсегда и 1,6 гектара временно на два года.

Управление автомобильных дорог Республики Адыгея должно было вернуть временно изъятые участки после рекультивации, однако обязательство не выполнило. В 2005 году ведомство ликвидировали.

Фермер неоднократно обращался в суд. В 2009 году республиканский арбитражный суд обязал власти Майкопа предоставить равноценный участок взамен постоянно изъятого. В 2020 году Демьянкову выделили пять гектаров сельхозземель в собственность, которые через год перевели в категорию земель населенных пунктов.

Однако временно изъятые 1,6 гектара так и не вернули. Решением арбитражного суда от декабря 2005 года Управление автодорог обязали возвратить участок после рекультивации. Исполнительное производство возбудили в 2006 году, но из-за ликвидации должника дело осталось неисполненным.

Ранее суд уже удовлетворил требования Демьянкова о взыскании упущенной выгоды за 2006–2015 годы с казны республики. В рамках нынешнего разбирательства фермер требует от региональных властей возврата временно изъятого земельного участка площадью 1,6 гектара.

По словам генерального директора юридической компании Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, с точки зрения закона ситуация достаточно банальна: участок изымали для строительства региональной трассы, формально временно, хотя очевидно, что навсегда. Договор о временном пользовании и акт возврата при этом оформлен надлежащим образом не был. В 2004 году земля легла в полосу отвода дороги и получила новую категорию, то есть перешла в земли транспорта, а по кадастру слилась с единым участком автодороги.

Таким образом, временное стало постоянным. «С этого момента вернуть ее физически невозможно. Напомню, что дорога — это имущество публичного пользования, отчуждение такого имущества запрещено законом (257-ФЗ).

При этом бывший собственник, игнорируя это обстоятельство, выбрал в качестве своей стратегии виндикацию, то есть истребование имущества из чужого владения. Вполне логично, что суд в таком требовании отказал и иного сценария в данной ситуации, увы, нет, что, впрочем, не лишает его возможности получить надлежащую денежную компенсацию, соразмерную стоимости утраченного имущества»,— поясняет юрист. Соответственно, по ее словам, надлежащим ответчиком при заявлении таких требований будет являться не организация, ответственная за проведение работ по строительству дороги, а новый собственник, которым выступает субъект федерации, то есть Республика Адыгея в лице минземимущества.

«Так что, если мы говорим о перспективах в кассации, то в части виндикации их нет. Истцу в данном случае надлежит прислушаться к позиции суда, выбрать надлежащего ответчика и заявлять требования о компенсации стоимости участка (что, очевидно, требует экспертной оценки). Отдельно отмечу, что и в том случае в удовлетворении требований может быть отказано, поскольку формально сроки исковой давности пропущены (прошло больше трех лет), так что истцу нужно будет восстановить срок, доказав, что он не знал и не мог узнать о нарушении своих законных прав на протяжении длительного срока»,— говорит Анна Барабаш. При этом, по ее словам, найти нужные доказательства также будет затруднительно, поскольку дорога действует с 2003 года.

Елена Турбина