«Спартак» берет реванш

Арбитражный суд Кубани заново рассмотрит дело об изъятии в пользу РФ у местного спортивного клуба «Спартак» тренировочной базы в центре Краснодара. На этот раз клуб вступает в процесс, заручившись поддержкой окружной кассации, которая отменила предыдущие решения об изъятии спортивного имущества. Юристы считают, что если будет доказано, что спорные объекты никогда не принадлежали государству, а были построены за счет предшественника спортклуба и профсоюзов, это лишит прокуратуру основания для иска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края назначил дату начала слушаний по пересмотру иска региональной прокуратуры к Краснодарской краевой общественной организации «Физкультурно-оздоровительный клуб "Спартак"» (ФОСК «Спартак») об изъятии у нее в пользу РФ спортивной базы в кубанской столице. Поначалу надзорное ведомство одержало победу в этом деле. Однако Арбитражный суд Северо-Кавказского округа радикально пересмотрел выводы судов нижестоящих инстанций и велел пересмотреть дело с учетом своих указаний на допущенные ошибки.

Имущественный комплекс краснодарского «Спартака», который краевая прокуратура потребовала изъять в пользу РФ, включает в себя три земельных участка общей площадью порядка 3 га, предназначенных для эксплуатации спортивных объектов, а также 19 объектов недвижимости. Самый крупный из них — здание спорткомплекса в историческом центре города на Постовой улице, 40 (площадь 2,7 тыс. кв. м). Также в списке: объекты на Старокубанской улице — имущество гребной базы на берегу озера Старая Кубань (административное здание, две небольшие гостиницы, спортзал, две душевые и сауны, несколько мастерских, эллингов складов и гаражей).

По версии прокуратуры Краснодарского края, данное имущество оказалось в собственности «Спартака» незаконно. Организация владела им на основании решения Октябрьского районного суда Краснодара 2002 года (тогда клуб был признан правопреемником советского ДСО «Спартак», созданного в 1935 году и просуществовавшего до 1987 года) и еще двух решений Арбитражного суда Кубани от 2006 года.

В 2002 году Октябрьский районный суд решил, что в 1987 году ДСО «Спартак» слилось с другими спортивными обществами («Буревестник», «Труд», «Локомотив», «Водник», «Урожай» и пр.) и прекратило свое существование. А в начале 90-х клуб якобы снова выделился из спортобщества профсоюзов (ВДСФО). Поэтому краевой ФОСК «Спартак», созданный профсоюзами в 1992 году, был признан правопреемником ДСО. В результате в 1993 году ему были переданы объекты недвижимости ранее существовавшего советского детского спортивного общества.

В 2024 году региональная прокуратура заявила, что кубанский ФОСК «Спартак» не может считаться правопреемником советского «Спартака», а имущество последнего он получил неправомерно.

Краснодарский краевой суд восстановил надзорному ведомству срок на обжалование дела 2002 года и пересмотрел его, отказав ФОСК в правопреемственности. Решение объяснялось тем, что воссоздание в начале 90-х «Спартака» было не выходом из нового спортобщества профсоюзов со своим имуществом, а созданием новой организации. Это и стало юридическим основанием для изъятия спартаковских спортивных объектов через арбитражные суды. Соответствующее решение сначала принял Арбитражный суд Кубани, а потом засилил 15 арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону. Однако окружной кассационный суд в конце мая 2026 года отменил оба судебных акта и вернул дело на пересмотр.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа указал на фундаментальную ошибку, допущенную при первоначальном рассмотрении дела — относить профсоюзное имущество к госсобственности на основании того, что оно называлось «социалистической собственностью» нельзя. Гражданский кодекс РСФСР 1964 года выделял имущество профсоюзов в отдельную категорию, отличал его от государственного, колхозного и личного, поэтому отождествление социалистической собственности с государственной является ошибкой, указала кассация.

Вместе с тем, возвращая дело на новое рассмотрение, кассационный суд предписал нижестоящим инстанциям установить, за чей же все-таки счет строились спортивные объекты — государства или самого общества. При этом, суд упомянул, что во всех актах госкомиссии о введении в эксплуатацию спорных объектов застройщиком числятся профсоюзы, УСБ «Спартак» и ККОО «ФОСК “Спартак”».

Кроме того, кассация указала, что суды, отказав краснодарскому «Спартаку» в правопреемстве от советского, не задались вопросом, кто является надлежащим правопреемником Всеобщей конфедерации профсоюзов СССР.

Отдельно кассационный суд акцентировал внимание на отказе судов в применении сроков исковой давности. Он отметил, что они сочли его не истекшим, исходя из того, что прокуратура узнала о нарушении права только 2024 году. «Однако суды не установили момент с которого прокурор и публичный собственник, в интересах которого он выступает, должны были узнать о выбытии имущества из владения публичного собственника»,— говорится в документе.

Краснодарский юрист Андрей Николенко отмечает, что, как правило, суды в процессах, связанных с пересмотром приватизационных сделок, а также истребования имущества в государственную собственность, безоговорочно соглашаются с требованиями прокуратуры. Но в данном случае, по словам эксперта, кассационный суд занял принципиальную позицию.

«В данном случае вся конструкция иска прокуратуры, в первую очередь, ее право требовать изъятия не принадлежавших государству объектов, поставлена под сомнение. Если при новом рассмотрении будет установлено, что государство собственником этих объектов никогда не являлось, это лишит истца основания для иска»,— рассуждает господин Николенко.

Позиция кассационного суда по применению срока исковой давности, по мнению юриста, прозвучала в деле достаточно революционно.

Предварительные слушания назначены в Арбитражном суде Кубани на 15 июня. Кроме того, исполняя требование о поиске преемника центральной профсоюзной организации, суд привлек в дело нового участника — Всеобщую Конфедерацию профсоюзов – Международное Профсоюзное Объединение.

Михаил Волкодав