Жителям Кубани рассказали, как оплатить покупки в магазинах без карты и смартфона

Жителям Краснодарского края рассказали о новых платежных инструментах без необходимости носить с собой банковскую карту или смартфон.

Фото: пресс-службы Сбера

Так, по данным Сбера, среди новинок — умное кольцо с функцией бесконтактной оплаты. Ранее этот девайс мог только восстанавливать ресурс и поддерживать баланс между активностью и отдыхом. Теперь же владелец кольца может налегке отправиться на пробежку, а потом купить воду или кофе. Оплата умным кольцом доступна по всей России.

«Мы в Сбере видим, что ежегодно спрос на умную технику в Краснодарском крае увеличивается. Во многом это связано с развитой экономикой, а также с тем, что регион активно осваивает ИИ-технологии, внедряя их в промышленность, АПК, туризм. По данным Сбера, жители Кубани чаще всего оплачивают свои покупки и счета онлайн, с помощью технологий бесконтактной оплатой и улыбкой. Среди других факторов — высокая цифровая грамотность жителей Краснодарского края. ИИ, задействованный в обновленном умном кольце, опирается на глубокие знания в различных областях»,— рассказала Татьяна Чакалова, заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка.