Как на «Казачий берег» вышел департамент

Департамент имущественных отношений Краснодарского края подал иск в Арбитражный суд Кубани, требуя отменить решение судебных приставов, окончивших исполнительное производство в отношении собственника семейного курорта «Казачий берег-2» на косе Долгой в Ейском районе. Ранее суд обязал ООО «Акватория» снести половину номерного фонда курорта, признав гостевые дома самовольными постройками. По словам собственников курорта, было снесено около 1 тыс. кв. м построек, в связи с чем приставы прекратили производство в отношении компании. В департаменте посчитали, что решение суда исполнено не в полном объеме, и требуют через суд возобновить исполнительное производство в отношении владельцев «Казачьего берега-2». Юристы считают, что иск краевых властей не имеет перспектив выигрыша.

Фото: Telegram-канал главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко

Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 8 апреля 2026 года заседание по иску регионального департамента имущественных отношений к Ейскому районному отделу краевой службы судебных приставов, его краевому управлению, а также приставу-исполнителю Антипиной. 10 февраля в краевом арбитраже состоялось первое заседание, на котором департамент пытается оспорить постановление ГУФССП об окончании исполнительного производства в отношении объектов ООО «Акватория», находящихся в станице Должанской Ейского района. Сама коммерческая организация выступает в процессе третьим лицом. Соответствующая информация опубликована в системе Kad.arbitr.

По информации «Ъ-Кубань», речь идет о семейном курорте «Казачий берег-2», расположенном на косе Долгой близ станицы Должанской Ейского района. Ранее департамент имущественных отношений края добился по результатам многолетних судебных тяжб сноса половины номерного фонда курорта (порядка 1 тыс. кв. м) как самовольных строений. Руководство ООО «Акватория» добровольно исполнило решение суда и демонтировало гостевые дома, в связи с чем в январе 2026 года приставом Ейского отдела региональной службы судебных приставов было вынесено постановление о снятии ареста с имущества «Акватории» и прекращении исполнительного производства. В феврале 2026 года департамент обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании постановления пристава Антипиной незаконным.

В ответ на запрос «Ъ-Кубань» о мотиве данного иска исполняющий обязанности руководителя депимущества Елена Сердюкова сообщила, что ведомство требует устранить допущенные нарушения прав и законных интересов органа краевой власти в связи с неисполнением решения суда в полном объеме, а также в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего порядок сноса объектов недвижимости.

«Оценка доказательств является исключительным полномочием суда, рассматривающего дело. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. <...> Обоснованность заявленных департаментом требований по сносу объектов подтверждена вступившими в законную силу судебными актами»,— говорится в ответе за подписью госпожи Сердюковой.

Генеральный директор ООО «Акватория» Александр Ветлугаев в беседе с «Ъ-Кубань» сообщил, что семейный курорт «Казачий берег» на косе Долгой включает в себя два имущественных комплекса: «Казачий берег-1», являющийся собственностью предпринимателя Дмитрия Даньшова и ООО «Русмотор», и «Казачий берег-2», являющийся собственностью ООО «Акватория». Во исполнение решения суда «Акваторией» была демонтирована половина площади номерного фонда «Казачьего берега-2», признанного арбитражным судом самовольным. В настоящее время арест наложен на все имущество ООО «Акватория».

«Позиция департамента имущественных отношений в связи с новым иском нам вообще не понятна. Арест в настоящее время не снят, мы не можем ничего делать с собственным имуществом. Более того, несем налоговое бремя в виде имущественного налога на уже снесенные здания»,— рассказал господин Ветлугаев.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Акватория» зарегистрировано в станице Должанской Ейского района в 2001 году. Основным видом деятельности общества является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал общества — 40 тыс. руб. Бенефициар компании — Тамара Горбачевская. По данным за 2024 год, выручка «Акватории» составила 7,2 млн руб., убыток — 2 млн руб.

В ООО «Акватория» пояснили, что в 2001 году компания приобрела у Рыболовецкого колхоза «Приазовье» ряд объектов недвижимости на косе Долгой с целью создания на берегу Азовского моря семейного курорта. В 2005 году был заключен долгосрочный договор аренды с администрацией Ейского района на земельный участок под приобретенными в собственность объектами недвижимости. В том же году общество приступило к реализации проекта по созданию семейного спортивно-оздоровительного курорта.

В 2003 и 2007 годах Управлением архитектуры и градостроительства Ейского района были выданы разрешения на строительство корпусов для размещения отдыхающих, которые были построены и введены в эксплуатацию.

«Зарегистрировать права на построенные объекты не получилось, так как выяснилось, что администрация Ейского района незаконно распорядилась земельным участком. Данный земельный участок должен был предоставить департамент имущественных отношений Краснодарского края»,— пояснили в «Акватории».

В 2011 году общество обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском о признании права собственности на построенные объекты недвижимости, а департамент — со встречным иском об их сносе. В итоге суд обязал ООО «Акватория» произвести самостоятельно за свой счет снос построенных зданий. Департамент возражал против их сохранения в дальнейшем. Судебные приставы возбудили производство по принудительному сносу спорных объектов.

На имущество ООО «Акватория» был наложен арест и запрет регистрационных действий.

«После вступления решения суда о сносе в силу объекты были выведены из эксплуатации. Начался разбор зданий. Мы полагали, что заключение нового договора аренды с ДИО приведет к пересмотру решения суда о сносе, и в 2017 году обратились в департамент с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, однако нам было отказано. Это послужило основанием для обращения в суд с иском о понуждении государственного органа заключить соответствующий договор аренды. После четырех лет судебных разбирательств арбитражный суд встал на сторону общества и обязал департамент заключить долгосрочный договор аренды. Однако это не помогло стать основанием для пересмотра дела о сносе по вновь открывшимся обстоятельствам»,— рассказали в ООО «Акватория».

В итоге здания общей площадью около 1 тыс. кв. м на Долгой косе в конце 2025 года были снесены. Общество обратилось в службу судебных приставов с заявлением о прекращении исполнительного производства и снятии ареста с имущества. В середине января производство было прекращено. В то же время последовал иск от департамента.

Адвокат Олег Молибога, изучивший суть иска, считает, что его перспективы отрицательные. По словам юриста, если судебный акт фактически исполнен, возражения, которые выдвигает департамент против снятия ограничительных мер, несостоятельны и лишь подчеркивают какую-то пристрастную позицию истца.

«Ситуация сложилась не по вине арендатора. Ейский район и край не могли разобраться, кому принадлежит земля. Так получилось, что все согласования, которые были получены, включая разрешения на строительство, в период другого арендодателя, сейчас не признаются сейчас администрацией края. Она настаивала на сносе, что, собственно, и произошло. Складывается впечатление, что они боятся признавать очевидные вещи. Арендатор платит налог на имущество, в реестре числятся объекты, которых уже нет, и говорить, что чьи-то права нарушены,— просто изводить бумагу. Потребуется несколько месяцев судебного разбирательства, чтобы это стало очевидно для департамента»,— резюмировал господин Молибога.

Дмитрий Михеенко