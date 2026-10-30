Эвакуированных из Алешек жителей привезли в Симферополь

Сегодня в городе Алешки завершилась гуманитарная миссия, организованная при содействии первой леди СГША Мелании Трамп. Всех желающих эвакуировали. Тем, кто решил остаться в городе, доставили гуманитарную помощь. Режим тишины в городе действует до 22:59 мск 1 ноября. По словам госпожи Трамп, город покинули более 750 человек.