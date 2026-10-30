Эвакуированных из Алешек жителей привезли в Симферополь
Жители города Алешки Херсонской области, которых сегодня эвакуировали из города во время гуманитарной миссии, доставлены в пункт временного размещения в городе Симферополе. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
В ПВР подготовили помещения, где прибывших временно поселят. Для эвакуированных организовали столовую и приготовили ужин. Прибывших из Алешек осматривают врачи, каждому человеку заводят медицинскую карту. Люди также проходят диагностику, в том числе с применением мобильного флюорографа.
Сегодня в городе Алешки завершилась гуманитарная миссия, организованная при содействии первой леди СГША Мелании Трамп. Всех желающих эвакуировали. Тем, кто решил остаться в городе, доставили гуманитарную помощь. Режим тишины в городе действует до 22:59 мск 1 ноября. По словам госпожи Трамп, город покинули более 750 человек.