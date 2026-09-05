ФНС требует расплаты

Один из крупнейших производителей стали на Юге РФ — ООО «Новоросметалл» — второй раз за девять лет оказался на грани банкротства. Арбитражный суд Краснодарского края признал обоснованным иск ФНС и ввел наблюдение на новороссийском предприятии. Долг перед бюджетом — 701 млн руб. В 2017 году компании удалось погасить задолженность перед налоговой и избежать банкротства. В компании связывают нынешние финансовые трудности с падением спроса на продукцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) признал обоснованным заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) и ввел процедуру наблюдения в отношении крупного производителя стали на юге России — ООО «Новоросметалл». Временным управляющим утверждена Анастасия Городко. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

«Новоросметалл» — один из ведущих производителей стали на Юге страны. Предприятие расположено в Новороссийске. Его бенефициар — Шалва Гибрадзе. Завод выпускает до 500 тыс. т стальной заготовки и строительной арматуры в год. Проектная мощность электросталеплавильного производства позволяет ежегодно выпускать от 360 до 530 тыс. т полуфабрикатов и готового сортового проката.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», финансовое положение новороссийского завода в последнее время значительно ухудшилось. По итогам 2025 года чистый убыток компании вырос более чем в 14 раз и достиг 5,1 млрд руб. (годом ранее убыток составлял 358 млн руб.). Выручка тоже сократилась — с 19,2 млрд руб. в 2024 году до 10 млрд руб. в прошлом.

Как следует из материалов дела, Межрегиональная инспекция ФНС № 10 обратилась в АСКК с заявлением о банкротстве компании в середине февраля 2026 года. В тот момент задолженность должника по обязательным платежам составляла 701 млн руб., в том числе: налоги — 670 млн руб., пени — 31 млн руб., штраф — 88 тыс. руб.

Производитель стали просил суд отложить заседание, чтобы погасить долг. «Новоросметалл» представил письменные пояснения, в которых сообщил о привлечении дополнительных кредитных средств. К делу приложили письмо ПАО «Совкомбанк» об одобрении кредита.

Финансовые трудности на предприятии тогда объяснили сложной ситуацией в металлургии и падением спроса на продукцию предприятия по причине сокращения объемов строительства.

Спустя полгода представитель ФНС заявил, что должник до сих пор не предпринял попыток погасить задолженность.

Изучив материалы дела и заслушав участников, суд отказал в удовлетворении ходатайства об отложении судебного разбирательства. В решении указано, что у должника было достаточно времени для заключения мирового соглашения или погашения долга. Суд также отметил, что компания не лишена возможности расплатиться с кредиторами и на стадии наблюдения. «Представленные документы не свидетельствуют о реальном намерении погасить задолженность перед бюджетом, а направлены на затягивание процесса. Время, предоставленное судом для урегулирования разногласий через заключение мирового соглашения, не было использовано эффективно. Письмо банка об одобрении кредита не является гарантией заключения кредитного договора и выделения средств»,— говорится в судебном акте.

Кроме того, 18 августа Арбитражный суд Краснодарского края зарегистрировал иск АО «Россельхозбанк» с требованием признать ООО «Новоросметалл» банкротом (сумма иска не указана). В июне с аналогичным заявлением в АСКК обратилась ростовская компания «Юфоил». Задолженность перед которой составила 5 млн руб.. Весной этого года сразу несколько кредиторов уведомили предприятие о намерении подать иски. Среди них — Западно-Сибирский электрометаллургический завод, ООО «Сибпроект» и АО «Псковвтормет».

Рассмотрение дела по итогам процедуры наблюдения назначено на 25 ноября 2026 года.

В 2017 году ООО «Новоросметалл» уже оказывалось на грани банкротства. Тогда по иску ФНС в отношении компании вводили наблюдение. Сумма основного долга составляла более 898,2 млн руб., финансовых санкций — 470,66 млн руб. Однако задолженность удалось погасить, и дело прекратили. Эксперты тогда связывали финансовые сложности предприятия с недозагруженностью мощностей вследствие высокой конкуренции на рынке переработки ломов.

Наталья Решетняк