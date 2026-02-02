Птичник вышел грантом

Министерство сельского хозяйства Краснодарского края подало в арбитражный суд иск о взыскании 26,1 млн рублей с кооператива «Апшеронск Агро-Альянс» за нарушение условий соглашения о предоставлении гранта. Суд решил, что кооператив сделал все от него зависящее, чтобы в срок исполнить обязательства. Юристы согласны с тем, что суд принял правомерное решение.

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края подало в арбитражный суд иск о взыскании 26,1 млн рублей с сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Апшеронск Агро-Альянс».

Как следует из материалов дела, в декабре 2019 года между ведомством и кооперативом было подписано соглашение о предоставлении гранта начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-технической базы. Размер субсидии составил 29,8 млн руб.

Кооператив не смог в полном объеме освоить средства гранта. В июле 2022 года 3,7 млн руб. были возвращены в краевой бюджет.

Согласно бизнес-плану, представленному на конкурсный отбор, СППК «Апшеронск Агро-Альянс» планировал построить цех убоя и охлаждения птицы в поселке Новые Поляны. В 2019 году кооператив должен был возвести производственное помещение за собственный счет, а на средства гранта приобрести и установить оборудование убойного цеха, холодильное оборудование, транспорт и технику. Планировалось получить выручку от реализации продукции в период с 2019 по 2022 годы в размере 58 млн руб.

На момент подачи заявки у кооператива имелись в аренде земельные участки общей площадью 140 144 кв. м в 300 метрах от поселка Новые Поляны. Близость к населенному пункту позволяла подключить коммуникации за невысокую плату и в короткие сроки. Участки были арендованы у администрации Апшеронского района сроком на 10 лет.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Апшеронск Агро-Альянс» относится к сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим кооперативам. Отрасль — разведение сельскохозяйственной птицы. Председатель кооператива — Сергей Арзамазов. Чистый убыток предприятия в 2024 году составил 1,5 млн руб.

Однако в декабре 2019 года администрация и кооператив были вынуждены расторгнуть договоры аренды. Причиной стало представление прокуратуры Апшеронского района о нарушениях при выделении участков и проведении аукциона. Участки подлежали изъятию.

После расторжения договоров администрация района не смогла быстро предоставить новый земельный участок для реализации инвестиционного проекта. Только в апреле 2020 года кооперативу удалось оформить аренду новых земельных участков для строительства цеха убоя птицы. Новые участки расположены в 2 км от станицы Тверской, что значительно удорожает их электрификацию и обеспечение коммуникациями.

С момента получения средств гранта кооператив продолжал деятельность по развитию материально-технической базы и созданию цеха убоя и охлаждения птицы.

Арбитражный суд Краснодарского края и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд установили, что, несмотря на формальное нарушение сроков ввода объекта в эксплуатацию, фактическая цель предоставления государственной поддержки была достигнута.

Проведенная судебная экспертиза подтвердила, что степень готовности цеха убоя и охлаждения птицы составляет 97%, а технологическое оборудование закуплено, смонтировано и готово к эксплуатации.

Грант является целевым финансированием, и ответственность в виде его возврата должна применяться только тогда, когда допущенные нарушения влекут невозможность достижения общественно значимого результата, на который выделялись средства.

По словам управляющего партнера Адвокатского бюро «Астериск» Владимира Хантимирова, перспективы удовлетворения кассационной жалобы министерства представляются ниже среднего, учитывая пределы полномочий суда кассационной инстанции. «Суды первой и апелляционной инстанций уже дали оценку доказательствам, в том числе заключению эксперта, и установили, что выделенные средства были использованы по их целевому назначению. Примечательно, что министерство, выражая несогласие с выводами судебной экспертизы, не заявило ходатайство о назначении повторной или дополнительной экспертизы. В таком случае, кассация может закономерно отказать со ссылкой на неполноту исследования экспертного заключения либо направить дело на новое рассмотрение»,— говорит юрист.

Адвокат Forward Legal Илья Рыжаков также отмечет, что кооператив выполнил условия гранта и предпринял все зависящие от него меры для своевременного исполнения своих обязательств и реализации заявленных в бизнес-плане мероприятий. «Суды указали, что возврат предоставленных грантополучателю средств — это мера ответственности, которую невозможно применить, если нет действительно нарушенного права. Суды подробно изучили обстоятельства исполнения гранта и заключили, что общественно полезный результат господдержки достигнут, а формальные отклонения в деталях реализации проекта не должны быть основанием для возврата средств, иначе грантополучатель будет поставлен в неравные условия с грантодателем, а общественно полезный результат — нивелирован», — пояснил господин Рыжаков.

Оба юриста склонны считать, что шансы на отмену судебных актов в кассации невелики, так как суды подробно установили все обстоятельства дела и верно применили нормы права.

Елена Турбина