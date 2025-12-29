Родительский долг прощать

Суд отказал одному из двух бывших ключевых владельцев крупнейшего на юге России агроконцерна «Покровский» в признании недействительным прощения крупного долга учредителем одной из компаний холдинга. Ранее активы концерна были изъяты по антикоррупционному делу. В деле не было оригинала соглашения, которое якобы подписала мать Аркадия — Тамара Чебанова, на тот момент являвшаяся ключевым учредителем. Эксперты сказали, что не могут подтвердить ее подпись на документе. Однако суд не стал удовлетворять иск экс-бенефициара агрокомплекса, чтобы не допустить возврата ему лишь недавно изъятого коррупционного капитала. Юристы говорят, что подход судов, согласно которому риск непредоставления оригинала доказательства возлагается на оспаривающее его лицо, выглядит нетипичным.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (15ААС) отказал бывшему бенефициару агроконцерна «Покровский» Аркадию Чебанову в признании недействительным соглашения о прощении долга ООО Торговый дом «Концерн "Покровский"» в размере около 149 млн руб. Таким образом, 15ААС оставил в силе решение, ранее принятое Арбитражным судом Краснодарского края (АС КК). Сведения об этом размещены в арбитражной картотеке.

Сделка о прощении торговому дому столь крупного долга, предположительно, была совершена в 2019 году матерью господина Чебанова — Тамарой Чебановой. На тот момент она являлась учредителем компании с 51-процентной долей. В этом процессе господин Чебанов выступал как ее наследник. Он заявил, что у компании имелся долг к его матери в размере 148,7 млн руб., но почему-то в бухгалтерском балансе фирмы он оказался учтен как прощенный. Однако, по его словам, мать торговому дому этот долг не прощала. Единственное, что говорит об обратном,— это ксерокопия якобы подписанного ею соглашения о прощении долга (оригинал соглашения действительно представлен не был). Как утверждал истец, его мать не подписывала данный документ. Следовательно, соглашение недействительно.

Тамара Чебанова умерла в январе 2020 года. Иск о признании недействительным прощения долга был подан в июне 2023-го.

Аркадий Чебанов заявил, что сам по себе факт отражения соглашения в бухгалтерском учете ООО ТД «Концерн "Покровский"» не является надлежащим доказательством его существования. Учет в организации носит внутренний характер и без первичных документов не подтверждает реальность сделки. Мать подписать такое прощение долга не могла, потому что, по его словам, в этот момент находилась на лечении.

Экспертные организации, перед которыми был поставлен вопрос о принадлежности подписи на копии соглашения, сообщили о невозможности ответа на него. Тем не менее суд пришел к выводу, что сам факт отсутствия оригинала соглашения не является безусловным доказательством его недействительности, особенно учитывая обстоятельства дела и роль истца в структуре компании. Кроме того, суд заключил, что истец злоупотребил своим правом, пытаясь вернуть контроль над активами, уже перешедшими в собственность государства.

«Суд учитывает, что, в случае признания оспариваемой сделки недействительной, истец будет восстановлен в правах требования к ООО Торговый дом "Концерн "Покровский", активы которого обращены в доход государства, что приведет к возвращению Чебанову А.О. коррупционного капитала»,— говорится в решении.

ООО ТД «Концерн "Покровский"» по иску Генпрокуратуры был обращен в доход Российской Федерации и изъят у Аркадия Чебанова, Андрея Коровайко и некоторых других бенефициаров после громкого коррупционного скандала, в ходе которого выяснилось, что активы концерна были приобретены в нарушение антикоррупционного законодательства. Решение об изъятии в октябре 2023 года принял Лабинский районный суд Краснодарского края. Одновременно со 100-процентной долей торгового дома в доход РФ отошли также 100% долей в уставном капитале ООО «Агра Холдинг Каневской», 100% долей в уставном капитале ООО «Тимашевский сахарный завод»; 100% долей в уставном капитале ООО «Агроконцерн Покровский».

В настоящее время, согласно сведениям информационно-правовой системы «СПАРК-Интерфакс», ООО ТД «Концерн "Покровский"» через ООО «Мегатэк» владеет ООО «БФ Прямые инвестиции». В ЕГРЮЛ бенефициары этой компании не раскрываются, но до марта 2022 года ей владела дочерняя структура ВТБ — ООО «Бизнес-финанс».

Партнер юридической фирмы Ru.Courts адвокат Илья Кавинский, который по просьбе «Ъ-Кубань» ознакомился с судебными актами, говорит, что подобное решение вопроса о том, на ком должен лежать риск непредоставления оригинала оспариваемого соглашения, выглядит нетипичным. В российской судебной практике, как правило, исходят из того, что процессуальные риски при оспаривании подписи несет сторона, обязанная представить оригинал соглашения. Далее возможны различные последствия — в зависимости от квалификации ситуации: исключение доказательства из материалов дела в связи с заявлением о фальсификации, признание договора недействительным либо вывод о его незаключенности, объясняет юрист.

«Возложение в рассматриваемом случае на истца риска отсутствия у ответчика документа противоречит сложившемуся подходу и дополнительно вступает в очевидный диссонанс с логикой ст. 211 ГК РФ, согласно которой риск случайной гибели вещи несет ее собственник (в том числе применительно к документу как материальному носителю). Полагаю, что причины, по которым суды отошли от стандартного распределения бремени доказывания, связаны с их оценкой контекста спора, в частности с выводом о злоупотреблении правом»,— добавляет юрист.

Андрей Обнорский