Председатель трибунала Польши заявил о попытке госпереворота

Кризис возник из-за борьбы за контроль над Конституционным трибуналом Польши между правительством Дональда Туска и оппозиционной партией «Право и справедливость» (PiS). В 2026 году коалиция Дональда Туска выбрала в Конституционный трибунал новых судей, включая Анну Корвин-Пиотровскую и экс-министра Марчина Берека. Богдан Свенчковский, который был назначен при власти PiS, отказался допускать их к работе и рассмотрению дел. По его утверждению, их назначение и присяга прошли с нарушениями. Работа новых судей оказалась заблокирована, а все решения КТ, принимаемые старым составом, правительство объявило юридически недействительными.