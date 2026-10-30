Председатель трибунала Польши заявил о попытке госпереворота
В Польше разворачивается судебный кризис вокруг Конституционного трибунала. Судья Анна Корвин-Пиотровская опубликовала постановление о временном отстранении на один месяц председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек направил в трибунал ходатайства о лишении их судейской неприкосновенности. Господа Соханьский и Свенчковский заявили о государственном перевороте.
У здания трибунала, которые оцепили полицейские, собрались протестующие вместе с Богданом Свенчковским, передает Rzeczpospolita. Оппозиция заявляет о силовом захвате власти. Протестующие попытались попасть в здание суда — председатель вместе с группой депутатов срезал цепи с ворот здания суда, но полиция не позволила им пройти внутрь.
«Это очень плохой вечер для Польши, и Дональд Туск будет привлечен к ответственности»,— заявил в эфире Polsat News депутат от партии «Право и справедливость» Михал Войчик, бывший заместитель министра юстиции. «Господин Туск и его люди, которые ввергают нас в долги и демонстрируют жалкую экономическую некомпетентность, сегодня оказались бандитской толпой, совершившей жестокое нападение на конституционный орган государства»,— написал экс-президент Польши Анджей Дуда в соцсети X.
Премьер-министр Дональд Туск и члены правительства заявили, что отстранение судей — это законное «восстановление верховенства права» после нескольких лет злоупотреблений. Президент страны Кароль Навроцкий прервал свою поездку в Сенегал и возвращается в Польшу, чтобы встретиться с первым председателем Верховного суда Збигневом Капинским.
Кризис возник из-за борьбы за контроль над Конституционным трибуналом Польши между правительством Дональда Туска и оппозиционной партией «Право и справедливость» (PiS). В 2026 году коалиция Дональда Туска выбрала в Конституционный трибунал новых судей, включая Анну Корвин-Пиотровскую и экс-министра Марчина Берека. Богдан Свенчковский, который был назначен при власти PiS, отказался допускать их к работе и рассмотрению дел. По его утверждению, их назначение и присяга прошли с нарушениями. Работа новых судей оказалась заблокирована, а все решения КТ, принимаемые старым составом, правительство объявило юридически недействительными.