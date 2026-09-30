В Сбере рассказали о том, как кубанский бизнес использует ИИ в своих процессах

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин на Московском стартап-саммите заявил, что инструменты искусственного интеллекта меняют правила игры для начинающих предпринимателей.

Фото: cгенерировано ИИ-помощником Сбера ГигаЧат Бизнес

Молодым командам в регионах больше не нужны огромные стартовые капиталы или дефицитные ИТ-кадры, чтобы автоматизировать процессы, создать систему мониторинга или оптимизировать логистику. Инструменты ИИ позволяют запускать и масштабировать даже сложные индустриальные проекты силами небольших команд, а иногда и основателей-одиночек. Создание стартапов в одиночку стало заметным трендом. Разрабатывать и тестировать решения становится все проще и дешевле.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Сегодня ИИ позволяет радикально снизить порог входа в технологический бизнес. Мы уверены, что этот тренд будет расти и в России, поэтому считаем важным поддержать талантливую активную молодежь. Наша задача — дать им понять, что создавать технологии в России перспективно, а предпринимательство — это не слишком рискованно, а один из главных сценариев будущего для молодого человека».

Согласно результатам совместного исследования Сбера с Rambler&Co, представленного в преддверии Московского стартап-саммита, больше 60% россиян сегодня видят в нейросетях реальную опору для запуска бизнеса. Для стартапа искусственный интеллект — самый эффективный способ радикально снизить стоимость ошибки и проверки гипотез на самом раннем этапе. На практике это позволяет проверить идею до первого вложенного рубля, радикально экономить ресурсы и обеспечить скорость разработки.

Ольга Окорокова, заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка: «В Краснодарском крае малый и средний бизнес активно задействует ИИ как в автоматизации процессов, так и в качестве ассистентов для планирования и выстраивания работы. Крупный бизнес, в свою очередь, внедряет технологии ИИ в производство, реализацию и выпуск своей продукции. Также отмечу, что на Кубани много ИИ-стартапов, путь которых начинается в вузах. ИИ с каждым годом все больше внедряется в региональную экономику».