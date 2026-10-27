В гимназии Тихорецка открыли образовательный кластер для будущих железнодорожников
В гимназии № 8 Тихорецка имени четырежды Героя Советского Союза Г.К. Жукова открыли образовательное пространство, созданное Северо-Кавказской железной дорогой (СКЖД) при поддержке Сбера. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Поздравить учеников и педагогический коллектив в этот день в гимназию приехали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, начальник СКЖД Сергей Задорин и Председатель Юго-Западного Сбербанка Анатолий Песенников. Гости дали старт обучению школьников в новом образовательном пространстве, посвященном истории развития и важности для всего юга России СКЖД, а также востребованным сегодня профессиям. Они поделились с учениками своим жизненным опытом, дали им карьерные советы, посетили концертную программу и тематическую детскую выставку.
«Молодежь Кубани всегда была и остается очень талантливой. Уверен, это современное тематическое пространство СКЖД в гимназии №8 Тихорецка на многие годы вперед даст молодежи веру в себя, желание учиться новому, больше знать о нюансах работы железнодорожника и осмысленно выбрать профессию. Эти мальчишки и девчонки в будущем станут основой южного рынка труда. И я буду очень рад, если их жизненный путь останется связан с родным городом Тихорецком и профессией железнодорожника!», – отметил Анатолий Песенников.
Основным учебным пособием стал уникальный макет железнодорожной станции Тихорецкая – крупнейшего железнодорожного узла на пути к портам Азово-Черноморского бассейна и транспортному коридору «Север – Юг». Он включает здание вокзала, пост электрической централизации, локомотивное и вагоноремонтное депо, грузовой терминал, сортировочную горку, поворотный круг паровозного депо и пешеходный мост, соединяющий две части города. Теперь на примере его работы ученики гимназии смогут узнать, как управляются вагонопотоки и координируется движение поездов.
«Тихорецк неразрывно связан с российскими железными дорогами. За полтора века он из небольшой станции превратился в крупнейший железнодорожный узел на юге России. Железная дорога – это важнейшая транспортная артерия, благодаря которой развивается экономика края и страны. Необходимо, чтобы она такой и оставалась, а для этого нужны люди, которые будут развивать отрасль», – прокомментировал событие Вениамина Кондратьева.
Губернатор отметил, что в регионе делается все для того, чтобы в школе молодежь не просто получала качественное образование, но и проходила азы профориентации. «В современном интерактивном кабинете, который сегодня открываем, ребята будут изучать не только математику и информатику, но и железнодорожное дело, смогут определиться с будущей профессией», – подчеркнул он.
Отмечается, что этот проект – первый подобный в Краснодарском крае. Новый образовательный кластер в гимназии № 8 Тихорецка оформлен в стиле федеральной программы «Страна железных дорог» и оснащён необходимым оборудованием.
«Наша задача – не просто рассказать детям о профессиях на железной дороге, а дать им возможность "примерить" эти профессии на практике: побывать на станции, увидеть работу диспетчера, познакомиться с современными технологиями. Такой подход позволяет уже в школьном возрасте сформировать осознанный интерес к железнодорожному транспорту, снизить риски ошибочного выбора и вырастить поколение специалистов, которые не просто знают отрасль, а искренне хотят в ней работать», – сказал Сергей Задорин.