В гимназии Тихорецка открыли образовательный кластер для будущих железнодорожников

«Молодежь Кубани всегда была и остается очень талантливой. Уверен, это современное тематическое пространство СКЖД в гимназии №8 Тихорецка на многие годы вперед даст молодежи веру в себя, желание учиться новому, больше знать о нюансах работы железнодорожника и осмысленно выбрать профессию. Эти мальчишки и девчонки в будущем станут основой южного рынка труда. И я буду очень рад, если их жизненный путь останется связан с родным городом Тихорецком и профессией железнодорожника!», – отметил Анатолий Песенников.