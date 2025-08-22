К сгущенке прилипли пошлины

ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» (КМКК, входит в ГК «Ренна») судится с Южной электронной таможней из-за разных подходов к классификации кондитерской начинки, что влияет на размер вывозной таможенной пошлины. Дело дошло до Арбитражного суда Северо-Кавказского округа. Эксперты считают, что КМКК необходимо провести дополнительную независимую экспертизу товара с привлечением специалистов по пищевой технологии, но даже в этом случае шансы на успех в кассации у компании невелики.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрит жалобу ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» на решения нижестоящих судов в споре с Южной электронной таможней (структура Южного таможенного управления).

Как следует из материалов дела, КМКК на условиях поставки FCA Кореновск поместило под таможенную процедуру экспорта на Южном таможенном посту кондитерские изделия, в частности, сгущенку «Коровка из Кореновки». Товар должен был отправиться в Грузию и Южную Осетию.

Завод классифицировал свою продукцию как «кондитерские изделия из сахара», по которому вывозная таможенная пошлина не установлена. Южная электронная таможня, основываясь на результатах таможенной экспертизы, которая выявила в составе кондитерской начинки «сложный комплекс ингредиентов», перевела товар в категорию «пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные», что влечет уплату 7% вывозной таможенной пошлины. В данном случае сумма составила 526, 3 тыс. руб.

Суд проанализировал пояснения к Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) и пришел к выводу, что спорный товар не соответствует критериям заявленной заводом товарной позиции, поскольку не является готовым кондитерским изделием из сахара в твердом или полутвердом виде.

Генеральный директор ЗАО «КМКК» Игорь Московцев, говорит, что с подобной проблемой столкнулся весь рынок. «Просто мы, как одни из лидеров отрасли, решили разобраться, выйти на прямой диалог с коллегами из Южной электронной таможни, озвучить позицию бизнеса, тем более, мы полностью уверены в ее корректности. Не могу сказать, что государство нас не услышало: Минсельхоз дал ряд поручений Россельхознадзору, чтобы поддержать добросовестных производителей и разобраться в возникшей проблеме, верную идентификацию товара со стороны ЗАО “КМКК” официально подтвердило и Министерство экономического развития РФ»,— говорит господин Московцев.

По его словам, в рамках дела компания уже предоставила огромное количество документов и заключений независимых экспертов, подтверждающих верность присвоенного товару кода 1704 ТН ВЭД ЕАЭС — «кондитерские изделия из сахара».

По мнению судебного эксперта Экспертной группы Veta Александра Терентьева, для истца прогноз неутешителен. «Суд первой инстанции тщательно исследовал все аспекты дела, включая экспертные заключения, состав товара, техособенности производства и область применения. Решение опирается на конкретные положения ТН ВЭД ЕАЭС и устоявшуюся практику применения классификационных правил»,— говорит эксперт. По его словам, критически важным является то, что суд отклонил все основные доводы истца, включая ссылки на декларацию соответствия, технические регламенты и различные экспертные мнения. Суд обоснованно указал, что коды ТН ВЭД в коммерческих документах не являются обязательными для таможенной классификации, а технические регламенты не могут использоваться для целей определения таможенных пошлин.

«Особого внимания заслуживает позиция суда относительно корзиночной товарной позиции 2106 (пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные). Судебная практика последовательно исходит из того, что данная позиция включает пищевые продукты, не включенные в другие товарные позиции номенклатуры. Перечень товаров в пояснениях к этой позиции не является исчерпывающим, что подтверждается использованием термина "inter alia" (среди прочего). Если КМКК все же решит обжаловать решение, следует сосредоточиться на том, что будет необходимо провести дополнительную независимую экспертизу товара с привлечением специалистов по пищевой технологии, которые смогут обосновать, что спорный продукт соответствует критериям кондитерских полуфабрикатов товарной позиции 1704 (кондитерские изделия из сахара)», — пояснил Александр Терентьев. Он добавил, что в этом случае эксперты должны доказать возможность непосредственного превращения данного товара в готовые кондитерские изделия определенного типа.

Елена Турбина