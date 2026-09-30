Сбер нарастил портфель привлеченных средств в Крыму и Севастополе до 132 млрд рублей

К 1 сентября 2026 года совокупный объем портфеля привлеченных средств физических и юридических лиц на полуострове в Сбере достиг 132 млрд руб., подсчитали аналитики Сбера.

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С начала года показатель увеличился на 11,3%, а в годовом выражении — относительно данных за восемь месяцев 2025 года — прирост превысил 30%.

Розничный портфель вырос до 102 млрд руб. С 1 января 2026 года он прибавил 7,5%, а по сравнению с началом сентября 2025 года объем средств на счетах физических лиц увеличился на 34%. Корпоративный портфель продемонстрировал более умеренную динамику: объем средств достиг 30 млрд рублей, рост относительно аналогичного периода прошлого года составил 18,6%.

«Несмотря на внешние факторы, жители полуострова не спешат снимать сбережения, а предпочитают пользоваться возможностями банковских продуктов для сохранения и преумножения капитала. Причем это касается и юридических, и физических лиц. Кроме того, по темпу роста портфелей средств физических лиц Крым и Севастополь опережают большинство регионов юга России, а корпоративный портфель находится на стабильно высоком уровне»,— прокомментировал Андрей Подсвиров, управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе.