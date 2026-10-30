США призвали не занятых в ЧС госслужащих покинуть Саудовскую Аравию

Госслужащих и их семей призвали покинуть Саудовскую Аравию с 23 октября. По данным Reuters, в американском посольстве сослались на нападения движения «Ансар Аллах» (хуситы) на гражданские аэропорты и другую критически важную инфраструктуру. Диппредставительство отметило, что теперь сотрудникам правительства США необходимо получать специальное разрешение для использования саудовских аэропортов.