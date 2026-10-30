США призвали не занятых в ЧС госслужащих покинуть Саудовскую Аравию
Власти США выпустили распоряжение, согласно которому государственные служащие, не занятые в чрезвычайных ситуациях, должны покинуть Саудовскую Аравию из-за угроз безопасности. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на сообщение американского посольства в Эр-Рияде.
Госслужащих и их семей призвали покинуть Саудовскую Аравию с 23 октября. По данным Reuters, в американском посольстве сослались на нападения движения «Ансар Аллах» (хуситы) на гражданские аэропорты и другую критически важную инфраструктуру. Диппредставительство отметило, что теперь сотрудникам правительства США необходимо получать специальное разрешение для использования саудовских аэропортов.
Конфликт Саудовской Аравии и хуситов обострился в июле после авиаудара по аэропорту Саны. С того момента движение объявило Саудовской Аравии морскую блокаду и начало бить по судам и энергетическим объектам страны. 5 октября международно признанное правительство Йемена объявило о начале операции по освобождению территорий, подконтрольных «Ансар Аллах».