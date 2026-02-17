Добурились до судов

ООО «Сатурн» обратилось в Арбитражный суд с иском к минприроды региона. Общество требует признать незаконной выдачу лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых на участке «Гончарный-2» в Белореченском районе Краснодарского края компании ООО «Агротоп-Юг». Предприятие обвиняет конкурента в предоставлении недостоверных сведений о проведенных геологоразведочных работах. Юрист говорит, что в основе спора лежит коммерческое столкновение двух компаний за право добычи на одном участке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ООО «Сатурн» подало иск в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа против министерства природных ресурсов Краснодарского края, оспаривая выдачу лицензии на участок «Гончарный-2» конкурирующей организации.

Как следует из материалов дела, в декабре 2023 года «Сатурн» получил разрешение на исследование недр участка «Гончарный-2» в Белореченском районе. В феврале 2024 года компания привлекла подрядчика ООО «ГеоКар» для проведения геологоразведочных работ, включавших бурение двух скважин глубиной 11 и 11,5 м. Исследования выявили месторождение песчано-гравийных пород. Однако в марте 2024 года региональное министерство вернуло отчет «Сатурна» без рассмотрения. Причиной стало заключение экспертной комиссии о том, что на участке уже утверждены балансовые запасы песчано-гравийных пород категории С2, выявленные ООО «Агротоп-Юг».

«Сатурн» оспорил решение, заявив об отсутствии следов предыдущего бурения на участке. Для подтверждения своих слов компания провела аэрофотосъемку территории, которая зафиксировала только две скважины, пробуренные «ГеоКаром».

Несмотря на возражения «Сатурна», в июле 2024 года «Агротоп-Юг» получил лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых на спорном участке на основании свидетельства первооткрывателя.

Теперь «Сатурн» требует через суд признать незаконными действия министерства по отказу в проведении экспертизы, обязать ведомство рассмотреть свой отчет, а также аннулировать свидетельство первооткрывателя и лицензию «Агротоп-Юга».

Согласно российскому законодательству, добыча полезных ископаемых разрешается только после государственной экспертизы их запасов, а пользование участками недр оформляется специальными лицензиями.

По словам генерального директора юридической компании Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, в основе этого спора лежит не просто административная процедура, а жесткое коммерческое столкновение двух компаний за право добывать песчано-гравийные породы на одном и том же участке недр. Экономическая ставка высока: заключением экспертной комиссии были утверждены балансовые запасы месторождения в объеме более 4 млн куб. м — а это значит, что обладатель лицензии на разведку и добычу получает доступ к многолетней добыче одного из наиболее востребованных строительных материалов.

Конфликт возник из-за того, что закон о недрах разрешает параллельную работу нескольких недропользователей в границах одного геологического отвода на стадии изучения. Как следует из материалов дела, «Агротоп-Юг» получило лицензию на геологическое изучение того же участка на три недели раньше «Сатурна» — в ноябре 2023 года против декабря 23-го. Компания оперативно провела поисково-оценочные работы, подала материалы на госэкспертизу и к 12 марта 2024 года уже имела утвержденное заключение экспертной комиссии с поставленными на государственный баланс запасами. Именно это заключение открыло «Агротоп-Юг» прямой путь к «Свидетельству первооткрывателя» и последующей лицензии на разведку и добычу, выданной в июле.

«Сатурн» при этом тоже провел свои работы — буквально на несколько дней позже, в конце февраля 2024 года,— и также попытался пройти госэкспертизу. Однако министерство вернуло его отчет без рассмотрения: экспертная комиссия уже была создана под заявку «Агротоп-Юг» и завершала работу. Принципиальный момент, который обострил противостояние, состоит в том, что в ходе собственных геологоразведочных работ подрядчик «Сатурна» не обнаружил никаких следов бурения от «Агротоп-Юг» на участке. Компания провела аэрофотосъемку и зафиксировала только две собственные скважины. На этом основании «Сатурн» и выдвинул обвинение в фальсификации геологического отчета конкурента — то есть в том, что «Агротоп-Юг» попросту не бурил скважины, а отчет о результатах работ был составлен без их фактического проведения.

По мнению «Сатурна», вся последующая цепочка — экспертиза, свидетельство первооткрывателя, лицензия — построена на недостоверных данных и должна быть аннулирована.

Анна Барабаш поясняет, что в данном случае против «Сатурна» сыграла процедурная приоритетность, поскольку по закону заявления на экспертизу рассматриваются по мере поступления. «Агротоп-Юг» подал документы раньше Сатурна, а, согласно закону, министерство не вправе создавать вторую экспертную комиссию по тому же участку, пока первая еще работает. Апелляция прямо указала, что довод «Сатурна» о том, что на момент его обращения экспертиза «Агротоп-Юг» еще не была завершена, документально не подтвержден и основан на неверном толковании норм права.

«В целом суды указали на недостаточность доказательной базы по ключевому тезису о фальсификации. Именно здесь позиция "Сатурна" оказалась наиболее уязвимой. Результаты аэрофотосъемки, как подчеркнул суд, не доказывают отсутствие бурения, так как закон обязывает недропользователей ликвидировать буровые скважины после завершения работ — засыпать их для обеспечения безопасности. Отсутствие видимых следов скважин не означает, что они не бурились»,— говорит юрист.

По ее мнению, шансов на пересмотр решения в кассации мало, однако они есть. «Сильная сторона позиции "Сатурна" будет состоять в следующем: он мог бы попытаться указать на то, что суды обеих инстанций, по существу, уклонились от оценки вопроса о том, соответствовал ли порядок предоставления лицензии "Агротоп-Юг" требованиям добросовестности и достоверности геологической информации. Суды сосредоточились исключительно на формальном соблюдении административных процедур, оставив за скобками вопрос о том, является ли сама процедура справедливой, если запускается на основе потенциально фиктивного отчета. Это — полноценный аргумент для кассационной жалобы: нижестоящие суды неправильно применили нормы материального права, поскольку дали формальный приоритет соблюдению административного порядка над принципом достоверности государственного фонда геологической информации»,— считает Анна Барабаш.

Также, по ее словам, возможна постановка вопроса о процессуальном нарушении — об отказе в истребовании доказательств, которые объективно могли подтвердить или опровергнуть факт проведения работ. Например, можно попытаться дать отсылку к данным о локационном местонахождении телефонов тех же буровиков (в период проведения якобы имевших место полевых работ 31 января — 1 февраля 2024 года) — это будет не косвенная, а весьма конкретная техническая информация, способная однозначно подтвердить либо опровергнуть присутствие специалистов на участке. Отказ в ее истребовании может быть квалифицирован как нарушение принципа всестороннего и полного исследования доказательств, считает юрист.

Елена Турбина