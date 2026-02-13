Иск пробился из скважины

Кассационный суд направил на новое рассмотрение спор между прокуратурой Крыма и ООО «Нарзан Крымский» (правообладатель товарного знака «Нарзан Тавриды») об аренде земельного участка с артезианской скважиной в историческом районе Феодосии. Прокуратура считает договор аренды недействительным, заключенным в обход конкурентных процедур. Суды поочередно принимали решения в пользу то одной, то другой стороны. В конечном итоге кассация признала договор аренды земли ничтожным, но постановила провести новое разбирательство, в ходе которого проверить обоснованность требований истца о возврате участка муниципалитету. Юристы считают, что, если участок изымут, «Нарзан Крымский» потеряет возможность добывать воду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Кубань», Арбитражный суд Центрального округа направил на новое рассмотрение спор между прокуратурой Крыма и ООО «Нарзан Крымский» об аренде земельного участка с артезианской скважиной на территории исторического района Феодосии — карантина.

По данным Rusprofile, ООО «Нарзан Крымский», зарегистрированное в Феодосии в 2004 году, специализируется на производстве безалкогольных напитков. По данным Rusprofile, учредителями общества являются Юлия Дзюба (80,84%) и Алексей Секушин (10,3%). Выручка компании за 2024 год составила 16 млн руб., чистый убыток — 3,3 млн руб.

Согласно материалам дела, в 2018 году администрация Феодосии предоставила ООО «Нарзан Крымский» участок площадью 390 кв. м в аренду на 49 лет без торгов для эксплуатации артезианской скважины. В декабре 2022 года прокуратура Крыма подала иск, требуя признать договор аренды недействительным, ссылаясь на нарушение конкурентных процедур: на момент заключения договора у компании отсутствовали право собственности на скважину и лицензия на недропользование, что не позволяло применить льготный порядок аренды участка.

В марте 2024 года Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иск прокурора. Спустя четыре месяца Двадцать первый арбитражный апелляционный суд отменил это решение, посчитав, что участок предоставлен для эксплуатации существующего объекта недвижимости, а отсутствие лицензии не является основанием для недействительности договора.

Кассационный суд признал выводы апелляции ошибочными, отметив, что право собственности на скважину было зарегистрировано в апреле 2023 года, уже в ходе рассмотрения дела. На момент заключения договора аренды в 2018 году у общества такого права не было. Также, по оценке суда, отсутствие лицензии на недропользование является юридическим препятствием для предоставления участка в аренду без торгов. Арбитражный суд Центрального округа поддержал решение суда первой инстанции частично, признав договор аренды участка недействительным, но постановил проверить обоснованность требования о его изъятии.

Комментируя дело, адвокат Forward Legal Илья Рыжаков говорит, что Арбитражному суду Республики Крым при новом рассмотрении предстоит выяснить, была или нет регистрация права на скважину проведена исключительно на основании ничтожного договора аренды. Также предстоит проверить довод прокуратуры о том, что для эксплуатации скважины нет необходимости заключать договор аренды земельного участка, а есть специальная, предусмотренная Земельным кодексом РФ и постановлением правительства РФ процедура получения разрешения на использование участка для определенных целей.

Более того, по словам адвоката, в апелляционной инстанции суд уже проверял историю создания скважины и установил, что «Нарзан Крымский» был недропользователем с лицензией в период с 2008 по 2014 годы.

«Суд установил, что в период действия разрешения и договора аренды от 19 мая 2010 года "Нарзан Крымский" провел геологическое изучение недр и за счет собственных средств на основании лицензии создал на участке площадью 390 кв. м эксплуатационную артезианскую скважину №6856, что подтверждается паспортом артезианской скважины, зарегистрированным Рескомприроды Крыма 30 января 2009 года. Соответственно, если общество докажет, что на законном основании до заключения оспоренного договора аренды возвело скважину, а также докажет, что площадь участка в 390 кв. м соразмерна цели его использования — для эксплуатации скважины, то суд откажет в применении последствий недействительности сделки»,— объяснят господин Рыжаков.

Как рассказала «Ъ-Кубань» генеральный директор ООО «Нарзан Крымский» Наталья Тиховская, компания в свое время разработала скважину в Феодосии для добычи и розлива минеральной воды под собственной торговой маркой, но планам помешал спор с прокуратурой.

«Если суд изымет участок, то "Нарзан Крымский" лишится потенциальной возможности осуществлять добычу воды на этом объекте»,— резюмирует Илья Рыжаков.

Наталья Решетняк