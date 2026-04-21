Не досталось на орехи

Арбитражный суд Краснодарского края отказал ООО Dry-Fruits Industry в признании решения Ташкентского городского суда о взыскании с тимашевского ООО «Гут-Агро» задолженности в размере 946,9 тыс. долларов США из-за отсутствия доказательств надлежащего уведомления ответчика. Юристы отмечают: сложившаяся в РФ судебная практика такова, что суды не признают и не исполняют иностранные решения, вынесенные без надлежащего уведомления стороны, поскольку это противоречит публичному порядку страны и международному праву.

Арбитражный суд Краснодарского края отказал узбекскому производителю орехов и сухофруктов ООО Dry-Fruits Industry в признании и приведении в исполнение решения Ташкентского городского суда от 28 марта 2025 года о взыскании задолженности 946,9 тыс. долларов США с ООО «Гут-Агро» (Тимашевск, Краснодарский край).

Ранее Узбекский суд удовлетворил иск в полном объеме и постановил взыскать с «Гут-Агро» долг в размере 946,9 тыс. долларов США, а также почтовые расходы и госпошлину. Решение вступило в законную силу 29 апреля 2025 года, после чего взыскателю выдали исполнительный лист.

Спор возник по контракту от 19 апреля 2024 года. Вся переписка между сторонами велась через электронную почту gut-agro@yandex.ru. Перед обращением в суд взыскатель направлял досудебные претензии 14 ноября и 5 декабря 2024 года различными способами, включая почтовое отправление, электронную почту и мессенджеры.

26 декабря 2024 года истец подал исковое заявление в Ташкентский городской суд. Определение о назначении судебного заседания было направлено 27 января 2025 года на электронный адрес ответчика и получено им в тот же день.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гут-Агро» зарегистрировано в 2022 году в с.п. Медведовское Тимашевского района. Вид деятельности предприятия — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Руководитель и бенефициар — Кирилл Запорожец. Данных о финансовой отчетности в системе не содержится.

Российский арбитражный суд пришел к выводу, что в материалах дела отсутствуют достоверные доказательства того, что ООО «Гут-Агро» было своевременно и надлежащим образом извещено о времени и месте рассмотрения дела иностранным судом. По этой причине суд отказал в удовлетворении заявления о признании и приведении в исполнение решения зарубежного суда.

ООО Dry-Fruits Industry — компания из Узбекистана, специализирующаяся на производстве и экспорте сушеных фруктов и орехов. Год основания — 2022. Основной вид деятельности — неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, включая напитки, и табачные изделия. Компания относится к субъектам малого предпринимательства.

Адвокат АБ «Акцепт» Андрей Котляров поясняет, что отказ суда в данной истории нельзя связать только с формальными основаниями. По его словам, в центре стоит принципиальный вопрос о соблюдении права ответчика на справедливое судебное разбирательство. Суд отказал по конкретной норме АПК РФ: сторона, против которой принято решение, не была своевременно и надлежащим образом извещена о времени и месте рассмотрения дела. И важно, что данное основание имеет двойную природу — одновременно процессуальную и содержательную, и именно поэтому оно рассматривается как одно из наиболее весомых.

«Поясню, что спор развернулся вокруг вопроса о том, является ли адрес электронной почты gut-agro@yandex.ru официальным адресом "Гут-Агро" для получения юридически значимых сообщений. Узбекская компания настаивала на том, что именно через этот адрес велась вся деловая переписка по контракту, и именно на него Ташкентский городской суд направил уведомление о заседании. Суд даже получил справку о том, что письмо было технически доставлено и открыто получателем в 11:55 того же дня. Однако российская сторона убедительно доказала, что этот адрес не значится в ЕГРЮЛ, не указан в тексте самого контракта, а гендиректор "Гут-Агро" официально заявил, что компания не является его владельцем. По этим причинам суд и принял позицию ответчика»,— поясняет юрист.

Господин Котляров отмечает, что институт признания и исполнения иностранных судебных решений в нашей стране функционирует по достаточно жестким правилам, которые в последние годы применяются еще более строго.

Ключевой принцип состоит в том, что российский суд не пересматривает иностранное решение по существу, но проверяет соблюдение ряда формальных и содержательных условий, исчерпывающий перечень которых закреплен в ст. 244 АПК РФ.

Среди них — надлежащее извещение ответчика, отсутствие конкурирующего российского решения, соответствие публичному порядку и ряд других. И, что наиболее важно, ненадлежащее извещение ответчика исторически является наиболее часто используемым основанием для отказа. В одном из споров ВС РФ подтвердил: признание и исполнение иностранного решения, вынесенного без надлежащего уведомления стороны, противоречит как публичному порядку РФ, так и нормам международного права.

Перспективы в кассации, по мнению юриста, можно оценить как слабые.

«Вероятно, для Dry-Fruits Industry наиболее верно было бы пойти не по пути кассации, а по пути подачи нового иска непосредственно в российский арбитражный суд по существу спора о задолженности. Если между сторонами действительно имеется реальный долг, взыскатель вправе обратиться в компетентный российский суд с иском, основанным на тех же фактических обстоятельствах»,— говорит юрист.

Управляющий партнер Адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров также отмечает, что мотивировка определения суда первой инстанции оставляет мало аргументов в кассации. «Отмена определения возможна при установлении судом кассационной инстанции неправильного применения норм материального или процессуального права либо при существенных процессуальных нарушениях, повлиявших на исход дела»,— говорит господин Хантимиров.

По его словам, основанием также может стать ситуация, при которой доказательства фактической осведомленности ООО «Гут-Агро» о процессе в Ташкенте были представлены суду первой инстанции, но не получили правовой оценки. Но наиболее вероятен исход, при котором определение Краснодарского АС кассация оставит без изменения.

Елена Турбина