В пожарном порядке

Один из крупнейших страховщиков страны СПАО «Ингосстрах» пытается взыскать в порядке суброгации 586 млн руб. с производителя дверей ООО «Феррони Тольятти». Дело рассматривает Арбитражный суд Краснодарского края. Претензии связаны с пожаром 2023 года, когда огнем был уничтожен производственный комплекс «Феррони» в Тольятти. Юристы считают, что исход судебного разбирательства будет зависеть от результатов экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает спор СПАО «Ингосстрах» с ООО «Феррони Тольятти». Страховая компания требует взыскать с производителя дверей 586 млн руб. в порядке суброгации (механизм, при котором страховая компания, выплатившая страховое возмещение, получает право требовать эти деньги с лица, ответственного за ущерб). В свою очередь ООО «Феррони Тольятти» подало встречный иск, в котором требует со страховщика 492,3 млн руб. страхового возмещения.

Холдинг «Феррони» специализируется на производстве дверей. Головной офис компании находится в Краснодарском крае, а основное производство расположено в Йошкар-Оле, где функционирует ООО «Феррони Йошкар-Ола». Ранее у компании был еще один завод по производству дверей в Тольятти: бизнес-проект реализовало ООО «Феррони Тольятти» (резидент территории опережающего развития «Тольятти»). Производственная площадка для завода была выбрана на территории обанкротившегося «АвтоВАЗагрегата», инвестиции в проект составили порядка 2,2 млрд руб.

Официальное открытие завода состоялось в 2020 году. Однако в ночь с 13 на 14 мая 2023 года предприятие было практически полностью уничтожено пожаром. Огонь охватил около 20% производственных площадей, что привело к частичному обрушению кровли.

Прокуратура Комсомольского района Тольятти сообщила, что деятельность предприятия велась с многочисленными нарушениями требований противопожарного законодательства. Этот факт был подтвержден актом проверки, проведенной ГУ МЧС России по Самарской области.

После пожара бизнес-группа приняла решение не восстанавливать производство в Тольятти. Уцелевшее оборудование вывезли на другую площадку холдинга в Йошкар-Олу, а саму промзону продали. В августе 2024 года ООО «Феррони Тольятти» сменило юридическую прописку, «переехав» из Самарской области в Краснодарский край — в поселок Агроном Динского района. По данным Rusprofail, в 2025 году чистый убыток ООО «Феррони Тольятти» составил 15 млн руб.

Аналогичный спор инициировало в июне 2025 года АО «АльфаСтрахование», потребовав в краснодарском арбитраже взыскать с производителя дверей 220 млн руб. в порядке суброгации.

Страховщик выплатил эту сумму лизинговой компании «ДельтаЛизинг» за оборудование, пострадавшее в пожаре, и попытался переложить убытки на непосредственного эксплуатанта — «Феррони Тольятти». В сентябре кубанский арбитраж отказал в иске «АльфаСтрахованию», отметив: «Доказательств того, что действия ООО “Феррони Тольятти” при эксплуатации имущества выходили за пределы обычной хозяйственной деятельности, а страховой случай сопряжен с проявлением грубой неосторожности или умыслом со стороны лица, эксплуатирующего застрахованное имущество, в материалах дела не имеется.

При этом уничтожение застрахованного истцом имущества вследствие возникновения пожара на территории, являющейся собственностью ответчика на момент пожара, само по себе не является основанием для возложения на ответчика обязанности возместить вред». Позже Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону отменил это решение, постановив взыскать с ответчика всю сумму. Компания «Феррони Тольятти» обжалует судебный акт в кассационном порядке.

Теперь в аналогичной ситуации оказался «Ингосстрах», который требует с «Феррони Тольятти» более полумиллиарда рублей. Сможет ли истец добиться иного решения, чем «АльфаСтрахование», или кубанский арбитраж сохранит свою позицию — станет ясно после завершения комплексной экспертизы.

Перед экспертами поставлен широкий круг вопросов — от определения очага возгорания до оценки соблюдения требований промышленной, строительной и пожарной безопасности на момент пожара, следует из определения суда.

Как отмечает управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский, перед экспертами поставлены обоснованные вопросы, касающиеся очага возникновения пожара, его причин, и другие вопросы. «Суд будет руководствоваться полученными выводами и должен будет их оценить при вынесении судебного акта. Могу предположить, что учитывая уже имеющийся судебный акт о взыскании с ООО “Феррони Тольятти” в порядке суброгации денежных средств по иску акционерного общества “Альфа-Страхование” ответчику будет крайне сложно доказать тот факт, что он не несет ответственность за возникший пожар. Однако, повторюсь, что ключевым в этом деле будут результаты судебной экспертизы»,— комментирует эксперт.

Наталья Решетняк