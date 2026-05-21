ФНС перешла границу

Арбитражный суд Краснодарского края признал обоснованным заявление налоговой службы о банкротстве турецкой строительной компании «Эге УРАЛ Гайрименкул Иншаат Туризм Ташымаджылык Санайи ВЕ Тиджарет Лимитед Ширкети» (EgeUral). Сумма задолженности оценивается в 176 млн руб. В отношении EgeUral введена локальная процедура банкротства, в которой будут участвовать только находящиеся в России активы должника. Компания известна в России по проектам «Горки Город» в Сочи, ТЦ «Астор Плаза» в Ростове-на-Дону, а также «Икеа Мега» в Казани. По словам юристов, на практике добиться выплат может быть проблематично.

Арбитражный суд Краснодарского края ввел локальное производство по делу о банкротстве турецкой строительной компании «Эге УРАЛ Гайрименкул Иншаат Туризм Ташымаджылык Санайи ВЕ Тиджарет Лимитед Ширкети». С иском в суд обратилась ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России №8 по Краснодарскому краю. Сведения об этом размещены в картотеке арбитражных дел.

Турецкая компания EgeUral — это строительная организация, зарегистрированная и лицензированная в Турции. Она была основана в 1998 году как дочернее предприятие EgeUral Gayrimenkul naat Turizm Tamaclk Sanayi ve Ticaret Limited irketi. Среди проектов фирмы — «Горки Город» в Сочи, ТЦ «Астор Плаза» в Ростове-на-Дону и « Икеа Мега» в Казани и другие проекты.

Сумма задолженности перед российской налоговой службой, согласно иску, составила более 176 млн руб., из которых 86,3 млн руб. — основной долг, остальное — пени и штрафы.

Как установил суд, компания-должник, несмотря на иностранную регистрацию, ведет экономическую деятельность на территории РФ, имеет здесь зарегистрированное имущество — не менее 10 единиц автотранспорта (включая Mercedes-Benz S500, Renault Fluence, грузовики и автобусы ПАЗ), а основная часть кредиторов — юрлица РФ.

В решении суда отмечено, что из-за санкционных ограничений ЕС уполномоченный орган лишен возможности инициировать процедуру банкротства в Турции. Отказ в возбуждении дела в России, по мнению суда, нарушил бы права кредиторов и сделал невозможным поиск активов должника.

Суд ввел в отношении имущественной массы турецкой компании конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Юлиан Любарский. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 22 октября 2026 года.

Председатель МКА «Адвокаты и бизнес» Дмитрий Штукатуров отмечает, что принятие восьмого пакета санкций ЕС привело к фактическому ограничению доступа российских кредиторов к правосудию в европейских странах. Запрет на оказание юридической помощи российским юрлицам вынуждает направлять специалистов из РФ в каждое судебное заседание, что кратно увеличивает расходы.

По словам господина Штукатурова, единственным механизмом защиты прав в сложившихся условиях остается подача заявления о признании иностранной компании банкротом с введением конкурсного производства имущественной массы.

Данная процедура позволяет выявить и реализовать активы должника для расчетов с кредиторами. Однако на практике получение средств от продажи имущества затруднено.

«В ФНС действительно могут быть сведения об активах, зарегистрированных на должника, но для того, чтобы реализовать тот же самый автомобиль, необходимо знать его местоположение, и вот здесь как раз и возникают проблемы. Если сам должник не предоставит арбитражному управляющему сведения о нахождении имущества, его розыск может занять длительное время. В данном деле как раз и указывается 10 транспортных средств, зарегистрированных на турецкую компанию, но разбросаны они могут быть по самым разным регионам страны»,— отмечает эксперт.

Управляющий партнер LAB: Litigation at Bankruptcy Леонид Барков добавляет, что Верховный суд (ВС) РФ в 2022–2024 годах сформировал условия для банкротства иностранных компаний в России, несмотря на отсутствие прямого законодательного регулирования.

По словам эксперта, позиция ВС РФ по вопросу о несостоятельности турецкой компании в целом соответствует складывающейся судебной практике. При этом суд посчитал наличие тесной связи должника с РФ исключительно на основании регистрации за ним автотранспорта, что может стать поводом для обжалования.

В данном случае, уточнил господин Барков, введено локальное (вторичное) производство в отношении имущественной массы. Это означает, что требования российских кредиторов могут быть удовлетворены только за счет активов, находящихся на территории России.

«Поскольку ведение турецкой компанией постоянной экономической деятельности на территории РФ, в том числе с использованием транспортных средств, не устанавливалось, признание российского локального банкротства за рубежом в целях возврата транспортных средств на территорию РФ зависит от различных факторов и может быть затруднено»,— отметил юрист.

Партнер АБ «Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры», доцент Финуниверситета Денис Быканов говорит, что, учитывая, что у компании имеется имущество в России, процедура банкротства совершенно точно должна позволить наполнить конкурсную массу банкрота и распределить вырученные средства среди кредиторов. «Другое дело, что по статистике необеспеченные кредиторы получают в среднем не более 10% от суммы своих требований. Кроме того, поскольку значительную часть имущества данного банкрота составляют транспортные средства, то прежде, чем их продать, необходимо получить над ними контроль, что иногда может вызывать сложности: автомобиль может находиться в угоне, отправиться не территорию другой страны, может быть сломан»,— резюмировал господин Быканов.

Наталья Решетняк